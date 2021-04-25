Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında 20'ye yakın kişi öldü - (2)
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Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında 20'ye yakın kişi öldü - (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kovid-19'a yakalananların kaldığı İbin el-Hatip Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 20'ye yakın hasta hayatını kaybetti, onlarca hasta yakınının da yoğun duman nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı bildirildi.

Irak Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, hastanedeki söndürme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Resmi makamlardan ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında 20'ye yakın kişi öldü - (2)
Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında 20'ye yakın kişi öldü - (2)
Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında 20'ye yakın kişi öldü - (2)
Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında 20'ye yakın kişi öldü - (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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