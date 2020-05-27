Kovid-19 hastalarına şifa için 40 gündür sarılamadığı oğlunun hasretiyle çalışıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 hastalarına şifa için 40 gündür sarılamadığı oğlunun hasretiyle çalışıyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım hemşiresi Mevlüt Demir, hastaların bir an önce şifa bulmasını ve 40 gündür göremediği oğluna kavuşmayı bekliyor.

Kovid-19 hastalarına şifa için 40 gündür sarılamadığı oğlunun hasretiyle çalışıyor
27.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:40

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım hemşiresi Mevlüt Demir, hastaların bir an önce şifa bulmasını ve 40 gündür göremediği oğluna kavuşmayı bekliyor.

Hastanede Kovid-19 vakalarının tedavisinde görev alan 241 sağlık çalışanı, mesailerinin ardından kendileri için hazırlanan otel, misafirhane, konukevi ve hastanedeki özel odalarda kalıyor.

Salgın sürecinde kendilerinin ve ailelerinin güvenliği için özel yaşamlarına ara veren sağlık çalışanlarından hemşire Mevlüt Demir de 40 gündür oğlu ve eşiyle telefonda görüşebiliyor.

Demir, en son 7,5 aylıkken gördüğü ve şu an 9 aylık olan oğlu Aytuğ ve eşi Aslı Demir ile görüntülü konuşup, salgının biteceği ve sevdiklerine güvenle sarılabileceği günü bekliyor.

"Zor bir süreç, ailemden ve çocuğumdan uzak"

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldan bu yana yoğun bakım hemşireliği yaptığını, salgın sürecinde de Kovid-19 servisinde çalıştığını söyledi.

Yoğun bakım servisinde çalıştıktan sonra hastanede kendileri için hazırlanan odada kalarak görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını anlatan Demir, bu süreçte en zorlandığı şeyi "aile özlemi çekmek" şeklinde belirtti.

Demir, görevi nedeniyle 40 gün önce eşini ve minik oğlunu tehlikeye atmamak için hastanede kalmaya başladığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Zor bir süreç ama bizim için gururlu, hastaya en ön cephede bakan hemşirelerdeniz. Yoğun bakım hemşireliği çok zor, Kovid-19 yoğun bakımı çok daha zor. Bu süreçte tek düşündüğümüz, hastaların iyileşmeleri ve evlerine bir an önce gidebilmeleri. Zor bir süreç, ailemden ve çocuğumdan uzak. İnsanlar evlerinde kapalılar biliyorum ama inanın bu belki bizim için bir tık daha zor. Hem ailemizden uzağız hem tehlikeye yakınız. 9 aylık bebeğim var, hayatının en güzel dönemlerinde onu göremedim. Belki yeni şeyler, hareketler öğrendiğinde yanında olamadım, çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok."

"Otel hizmeti tarzında hizmet aldık"

Demir, kendileri için en büyük mutluluk ve gururun iyileştirdikleri hastalar olduğunu belirterek, "Başka insanların, bize muhtaç insanların yanında olduk. Bu gurur verici." dedi.

Eşi ve oğluyla telefonla görüntülü konuşarak hasret gidermeye ve onları teselli etmeye çalıştığını aktaran Demir, bu süreçte ellerinden geleni en iyi şekilde yaptıklarını dile getirerek, "Şu an çektiğimiz özlemi güzel bir şekilde sonlandırmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Demir, hastanede kendileri için ayarlanan odanın otel konforunda olduğunu vurgulayarak, "Hastanemiz ve devletimize çok teşekkür ediyorum. 40 günde otel hizmeti tarzında hizmet aldık. Çarşaflarımız sürekli değişti, odamız temizlendi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
AK Parti 'vekil transferi' döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında Haber
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Tanju Çolak, İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen organizasyonda ihtiyaç sahiplerine yardım etti
Tanju Çolak, İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen organizasyonda ihtiyaç sahiplerine yardım etti
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Hadise Özkan Uğur Yeliz Yeşilmen İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Metin Oktay Ergin Ataman Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Haziran Ramazan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kovid-19 hastalarına şifa için 40 gündür sarılamadığı oğlunun hasretiyle çalışıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 11:40:26. #1.15#
title