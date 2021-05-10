KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Tarifi mümkün olmayan ağrılar çektim"

Yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak sağlığına kavuşan Ardahan'ın Çağlayık köyü muhtarı Necip Nuh, yaşadıklarını anlattı.

Yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak sağlığına kavuşan Ardahan'ın Çağlayık köyü muhtarı Necip Nuh, yaşadıklarını anlattı.

Muhtar Nuh, AA muhabirine, virüsün vücudunda ilk olarak baş ve boğaz ağrılarıyla belirti göstermeye başladığını söyledi.

Vücudundan farklı reaksiyonlar hissettiğini daha sonra eklem ağrısı ve halsizlik şikayeti üzerine hastaneye gittiğini ve burada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade eden Nuh, "Ara ara öyle tarifi mümkün olmayan ağrılar çektim. Sanki bıçak ve testere ile etlerim kesiliyordu. Beynime sanki darbeler vuruluyordu. Çok şiddetli dayanılmayacak derecede oluyordu. Dayanılmaz ağrıların yanı sıra koku ve tat kaybı da yaşadım." diye konuştu.

Nuh, hastalığı kimseye bulaştırmamak için 10 gün boyunca evde odaya kapandığını belirterek, çok dikkatli olmasına rağmen hastalığa yakalanmanın da kendisini üzdüğünü dile getirdi.

"10 gün sürede 15 kilo kaybı yaşadım"

Kovid-19'un basite alınacak bir hastalık olmadığını aktaran Nuh, "İnanılmayacak derecede beni etkiledi. O kadar öksürdüm ki beni acile kaldırdılar. Yoğun öksürük nedeniyle ciğerlerimde tahriş oluşmuş. 10 gün sürede 15 kilo kaybı yaşadım. Çok şükür o günleri atlattım." ifadelerini kullandı.

Hastalık sürecinde ailesi ve köylüleri için çok korktuğunu anlatan Nuh, şunları kaydetti:

"Tabii o an farklı bir duyguya giriyorsunuz. Evden dışarı çıkamıyorsunuz ve sağlığınızı kaybetmekle karşı karşıyasınız. Çünkü sevenlerinizi ve yakınlarınızı düşünüyorsunuz. Sorumlusu olduğunuz bir köy var. Bu bir vebaldir, 'eğer birine bulaştırdıysam' diye düşünüyorsunuz. Ben en çok onun etkisinde kaldım. Ölüm Allah'ın emri ama insanlara, sevenlerime ben sebep olmamalıyım. Bu kadar hassas iken, 'birinin hastalığına sebep olurum' diye çok korkmuştum. Köyün muhtarıyım sonuçta, onların günahına girmek istemem. Başıma geldi, ben çektim, başkaları çekmesin. Bu bir vebaldir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh