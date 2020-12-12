KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Şu anda bile nefes darlığım kısmen var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Şu anda bile nefes darlığım kısmen var"

12.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:25

Kahramanmaraş'ta eşiyle yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, hastalığın etkilerinin halen sürdüğünü, kısmen nefes darlığı çektiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta eşiyle yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, hastalığın etkilerinin halen sürdüğünü, kısmen nefes darlığı çektiğini belirtti.

Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boğazında hafif kuruluk ve öksürük şikayetlerini ciddiye almadığını ancak rahatsızlığı artmaya başlayınca yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Yaklaşık bir hafta evde tedavi gördüğünü, ağrıların artması sonucu Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavisine devam edildiğini anlatan Güngör, burada 10 gün kaldıktan sonra taburcu edildiğini dile getirdi.

Hastalık sürecinde ciddi zorluklar yaşadığını, en ufak belirtilerde herkesin test yaptırması gerektiğini ifade eden Güngör, şöyle konuştu:

"Hastalığın önceden tespit edilmesi ile ilaç tedavisinde çok daha etkili bir yöntem uygulanıyor. Ben pozitif olduktan sonra doktorların verdiği ilaçları ev ortamında bir hafta kadar kullandım. 10 gün de hastanede tedavi gördüm. Bu süreçte müthiş bir iştahsızlık, baş ağrısı, halsizlik ile ciddi bir öksürüğüm vardı ve bu, beni bayağı yıpratıyordu. Hastanede 10 gün kaldıktan sonra tekrar eve geçip, bir hafta da evde kaldım. Zaman zaman ateş yükselmeleri, öksürük oldu. Aldığımız ilaçlar bizi son derece rahatlattı. Özellikle hastanedeki bütün personele çok teşekkür ediyorum. Gerçekten son derece fedakarca çalışıyorlar."

Güngör, Kovid-19 testi pozitif çıkan eşinin kendisine göre süreci daha rahat geçirdiğini ve ilaçlarını zamanında kullandığını belirtti.

Virüsün kısmen ciğerlerini de olumsuz etkilediğini şu anda sağlıklı olmasına rağmen yürümede ve merdiven çıkmada sorun yaşadığını anlatan Güngör, "1-2 ay bu etkilerin görüleceğini, biraz egzersiz yapmamız gerektiğini ifade ettiler. Ben de onlara dikkat ediyorum. Şu anda bile nefes darlığım kısmen var." dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Kovid-19 sürecinde, hem hükümetin hem de yerelde İl Umumi Hıfzıssıhha kararlarıyla tedbirler aldıklarını aktaran Güngör, İl Sağlık Müdürlüğü ile salgınla mücadele sürecinde istişare halinde olduklarını belirtti. Güngör, belediyeye ait 40'dan fazla aracın İl Sağlık Müdürlüğünün hizmetinde olduğunu dile getirdi.

Hayrettin Güngör, "Burada her birey kendi denetçisi olmalı çünkü zor bir süreçten geçiyoruz. Sağlık otoritelerinin paylaştığı hususları dikkate alarak riski azaltabiliriz. Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak katmalı ve alınması gereken tedbirleri uygulamalıyız." diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Şu anda bile nefes darlığım kısmen var'
KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Şu anda bile nefes darlığım kısmen var'
KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Şu anda bile nefes darlığım kısmen var'
KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Şu anda bile nefes darlığım kısmen var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

İlgili Haberler

KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Allah'ın verdiği nefesin, oksijenin kıymetini anladık'
KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Allah'ın verdiği nefesin, oksijenin kıymetini anladık"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Ölüm saatlik aklınızda oluyor'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ölüm saatlik aklınızda oluyor"
Koronavirüsü yenen Özhaseki, yaşadıklarını anlattı: Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil
Koronavirüsü yenen Özhaseki, yaşadıklarını anlattı: Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Cemal Hünal Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Pierre Webo Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Ateş İlaç Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Şu anda bile nefes darlığım kısmen var" - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:25:55. #1.14#
title