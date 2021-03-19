KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "O bir aylık süre bana belki 10 yıl diyebileceğim bir yorgunluk getirdi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "O bir aylık süre bana belki 10 yıl diyebileceğim bir yorgunluk getirdi"

19.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:04
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Bolu'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen ancak annesini aynı hastalıktan kaybeden Gerede Devlet Hastanesi Başhekimi İrfan İlter, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Bolu'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen ancak annesini aynı hastalıktan kaybeden Gerede Devlet Hastanesi Başhekimi İrfan İlter, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Salgının ilk gününden itibaren özveriyle çalışan ve hastalığı yenerek görevinin başına dönen İlter'in İstanbul'da yaşayan anne ve babası geçen yıl kasım ayında Kovid-19'a yakalandı.

Bolu'ya getirilen anne ve babasının tedavisi sırasında yakalandığı Kovid-19'u atlatarak işinin başına dönen İlter, aynı hastalıktan annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Babası sağlığına kavuşan İlter, kontrollü normalleşme sürecinde kimsenin rehavete kapılmamasını istiyor.

Uzman doktor İrfan İlter, AA muhabirine, geçen yıl kasım ayında Kovid-19'a yakalanan İstanbul'daki anne ve babasının kendi isteği üzerine tedavi için Bolu'ya getirildiğini söyledi.

Anne ve babasının takip ve tedavilerini bizzat kendisinin yaptığını anlatan İlter, "O dönemde muayene etme ya da psikolojik destekte bulunmak amacıyla odaya sürekli girdim çıktım. Annemler ilk hafta hiçbir sıkıntı yaşamadı. Annem ikinci hafta kötüleşti. Onun kötüleşmesi üzerine ben 2-3 gün uykusuz kaldım, yorgun düştüm." diye konuştu.

İlter, bu süreçte kendisinin de hastalığa yakalandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Annemi, kötüleşmesi üzerine Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisine sevk etmek zorunda kaldık. Orada annemle ilgileniyorum, koşuşturuyorum. Yoğun bakıma girmiş, üzerimde stres var, endişe var. Kendimi hiç düşünmedim ama öyle bir halsizim ki... Sürekli oturma gereksinimi duyuyorum, elimi kolumu kaldıramıyorum ancak bunu Kovid-19'a yoramıyorum. Koşuşturma esnasında pozitif olabileceğimi düşünmedim. 3 gün uykusuz kaldım, yorgun düştüm. İstirahate çekildiğim zaman anladım ki bende bir sıkıntı var. Yatağa uzandım, baktım farklı bir durum var. Uzanmama rağmen üzerimde bir halsizlik var. Hafif hafif öksürük var ve bu değişik bir öksürük. Yaygın vücut ağrım var. Orada farkına vardım hasta olabileceğimin. Sonra acile inerek testlerimi verdim. Tomografimi çektiler. Tomografi sonucumda akciğerimde tutulumu kendi gözlerimle de gördüm. Yani pozitif olduğumu orada tespit ettim, sonrasında testim de pozitif çıktı.

Hastalığa yakalandıktan sonra annemi yoğun bakımda bırakarak eve gitmek zorunda kaldım. Tedavime evde devam ettim. Annem yoğun bakımdan sonra palyatif servisine çıktı. O süreçte tekrar annemin yanına geçtim. 10 günü doldurmuştum ama hala şikayetlerim geçmemişti. Orada takiplerini yaparken annem tekrar kötüleşti. İkinci bir yoğun bakım süreci yaşandı. O süreçte sürekli yanındaydım. Oradaki hastaları ve orada yaşananları gördüm, annemi de yoğun bakımda kaybettik."

Hem kendi hastalığı hem de annesinin yoğun bakım sürecinde psikolojik olarak zor anlar yaşadığını belirten İlter, "O bir aylık süreçte çok zorlandım. O bir aylık süre belki 10 yıl diyebileceğim bir yorgunluk getirdi bana. Daha yeni yeni üzerimden atıyorum. Çok şükür toparlayabildik." dedi.

İlter, annesinin tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını, babasının ise sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

"Kovid-19 ile mücadelede en önemli faktörler maske, mesafe ve hijyen"

Kovid-19 ile mücadelede en önemli faktörlerin maske, mesafe ve hijyen olduğunu vurgulayan İlter, "İnsanlar bu kurallara dikkat etsin. O en önemli nokta bu. Kısıtlamalar, sınırlandırmalar kaldırıldığında halkımıza maalesef bir rehavet çöküyor. Bir rahatlık geliyor üzerlerine, sanki hastalık bitmiş gibi davranıyorlar. Bu moda girilmesin. Daha hastalık bitmedi, mücadele devam ediyor. Hastalık bitmiş psikolojisine girmesinler. Kurallara riayet etsinler. Bilim Kurulunun belirlemiş olduğu kurallara harfiyen uysunlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Pervin Buldan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Türkan Şoray Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Tbmm
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "O bir aylık süre bana belki 10 yıl diyebileceğim bir yorgunluk getirdi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:13:58. #1.16#
title