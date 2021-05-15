KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes alamamanın zorluğunu gördüm, Allah başkalarına göstermesin"
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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes alamamanın zorluğunu gördüm, Allah başkalarına göstermesin"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Nefes alamamanın zorluğunu gördüm, Allah başkalarına göstermesin'
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak sağlığına kavuşan 73 yaşındaki Sebahattin Bay, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Ardahan'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak sağlığına kavuşan 73 yaşındaki Sebahattin Bay, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Sebahattin Bay, AA muhabirine, virüsün kendisinde nefes darlığı ile belirti gösterdiğini söyledi.

Vücudundan farklı reaksiyonlar hissettiğini daha sonra göğüs ağrısı şikayeti üzerine hastaneye gittiğini ve burada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade eden Bay, şöyle konuştu:

"24 gün boyunca bir odada tek başıma kaldım. Bu hastalığa yakalanan herkes benim gibi. Allah kimseyi hastaneye bu hastalıktan dolayı düşürmesin, duam bu. Ama Allah hastanenin de eksikliğini vermesin. Ben orada dört duvar arasında kaldım. Doktor ve hemşireden başka kimseyi görme şansım yoktu. Onlarda maskeliydi. Nefes alamıyordum. Göğsüm sıkışıyordu. Sağlıkçıları dinlemek lazım çünkü onlar sağlığımız için, bizi düşünüyorlar. Bize bunun için yardımcı oluyorlar."

"Nefes alamamanın zorluğunu gördüm, Allah başkalarına göstermesin"

Bay, bu süreçte sağlık ekiplerinin uyarılarının ne kadar önemli olduğunu hastaneye düşünce anladığını belirterek, herkesin temizliğe ve hijyene çok önem vermesini istedi.

Bu süreçte beslenmenin de önemini anladığını aktaran Bay, sağlık personelinin hastanede kendisiyle çok ilgilendiğini dile getirdi.

Kendisine büyük emekler veren ve şifa bulması için canla başla çalışan sağlık personeline teşekkür eden Bay, "Nefes alamamanın zorluğunu gördüm ve yaşadım, Allah başkalarına göstermesin. Allah başkalarına o ortamı nasip etmesin. Dikkat etmek lazım. En küçük bir taviz bile hastalığa sebeptir. O nedenle dikkat etmek ve kurallara uymak lazım. Şu an sağlıklıyım, sağlık çok önemli. Hastanede 24 gün kaldım ama oraya kimsenin girmesini istemem." diye konuştu.

İnönü Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde kaz ve tavuklarıyla meşgul olduğunu anlatan Bay, bu süreçte sağlığın, sevdikleriyle beraber olmanın önemini anladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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