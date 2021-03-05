KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes alabilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes alabilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım"

05.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:16
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Denizli'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hastanedeki tedavisinin ardından yenmeyi başaran Tuncay Ertürk, bu süreçte nefes almanın kıymetini anladığını söyledi.

Denizli'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hastanedeki tedavisinin ardından yenmeyi başaran Tuncay Ertürk, bu süreçte nefes almanın kıymetini anladığını söyledi.

Bir tekstil firmasında çalışan 2 çocuk babası Tuncay Ertürk, AA muhabirine, aralık ayında öksürük şikayetinin ardından yaptırdığı testin pozitif çıktığını belirtti.

Eşi ve iki çocuğuna da aynı hastalık tanısı konması nedeniyle aile olarak zor günler geçirdiklerini dile getiren Ertürk, 5 günü hastanede, 20 günü evde olmak tedavi gördüğünü ifade etti.

Hastanedeki tedavisi sırasında nefes alamayınca solunum cihazına bağlandığını anlatan Ertürk, şöyle konuştu:

"Nefes alabilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım. 'Malımı mülkümü ver, sana sağlığını geri vereceğiz' deseler saniye düşünmem. O duruma getiriyor insanı bu hastalık. Ciğerlerim yerinden sökülecek gibi oluyordu. Hastalığın üzerinden 3 ay geçti. Daha dün öksürüğüm kesildi. Hasta olmadan önce günde 1-2 sigara içerdim. Hastalıktan sonra sigarayı da bıraktım."

"Tekrar yakalanacağım diye korkuyorum"

Evdeki 14 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Emine Ertürk ise eşinin hastanede tek başına yattığı dönemde kendi hastalığını bile unuttuğunu ve psikolojik olarak çok etkilendiklerini ifade etti.

Ertürk, "Ailece Kovid-19 olduk. Nasıl atlatacağız diye endişe ettim. Baş ve eklem ağrılarıyla mücadele etmek zorunda kaldım. Eski sağlıklı hayatımıza dönebilmek için çok dua ettim. Evde 2 çocuğumla tek başıma kaldım." dedi.

Bu süreçte 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının da testlerinin pozitif çıkmasının verdiği üzüntüyü hayatı boyunca unutamayacağını ifade eden Ertürk, insanların tedbirlere sadece kendi sağlığı için değil sevdiklerini düşünerek hassasiyetle uyması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes alabilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 12:03:11. #1.16#
title