KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kovid-19'u atlatmamın üzerinden 4 ay geçmesine rağmen halen merdiven çıkarken yoruluyorum"

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenip görevine dönen Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenip görevine dönen Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Müftü Eviş, AA muhabirine, yakalandığı Kovid-19 sürecinde çok zorlandığını belirterek, salgınla mücadele için vatandaşların tüm tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Kurallara uymanın hem vatandaşlık hem de kulluk vazifesi olduğunu anlatan Eviş, "Şöyle bir hadis var, 'Salgın bir hastalık gördüğünüzde oraya girmeyin veya salgın hastalığının olduğu yerdeyseniz oradan dışarı çıkmayın', bu bugünkü anlamda karantinadır." dedi.

Eviş, Kovid-19 konusunda çok hassas ve dikkatli olduğunu ancak virüse yakalandığını ifade ederek, "Camide program yaptık, camide mi cami dışında mı nerede bulaştı bilemiyorum ama bu süreç çok zorlu. Şahıs olarak bu konulara çok dikkat eden biriyim. Hiç sigara içmedim ama ona rağmen yine de vücudumda çok şiddetli bir ağrı oldu, nefes alamayacak hale geldim. Elhamdülillah bu süreci atlattık ama Kovid-19'u atlatmamın üzerinden 4 ay geçmesine rağmen halen merdiven çıkarken yoruluyorum, nefes alamıyorum." diye konuştu.

Hastalığa yakalanan bazı vatandaşların toplum içerisinde gezdiğine işaret eden Eviş, "Bana bir şey olmaz demememiz lazım, toplum olarak bize verilen tedbirlere şiddetle uymamız lazım çünkü bu bizim açımızdan baktığımızda kul hakkıdır. Bazıları Kovid olduğunu biliyor, devlet gerekli tedbirleri almasına rağmen bakıyoruz mahallede, bakkalda, camide. Bu kesinlikle kul hakkıdır, kul hakkı olduğu için bunun hesabı da zordur. O yüzden vatandaşlar olarak kesinlikle tedbirlere uymamız lazım." ifadesini kullandı.

"Bayramda bir araya gelebilmek için kurallara uymamız lazım"

Eviş, geçen yıl ramazanın çok buruk geçirildiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hayatımızda ilk defa camilerde teravih kılmadan geçirdik, bayram namazında bir araya gelemedik, bunun nedeni bu hastalık. Ramazana çok az bir süre kala camilerimizin, teravihlerimizin kapanmaması, bayramda bir araya gelebilmek için kurallara uymamız lazım. 'Ben hasta değilim', 'bende bir şey yok' deyip seccadesiz camiye gelen kardeşlerimiz var, tamam onda hastalık olmayabilir ama belki öğle, ikindi namazında hastalıklı biri orada namaz kıldı. O yüzden ciddi şekilde kurallara uymamız lazım. Çünkü hastalık zor bir süreç sadece yaşlılarda etkisini göstermiyor, gençlerde de çok şiddetli şekilde etkisini gösteriyor."

Herkesten maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat etmelerini isteyen müftü Yusuf Eviş, "Devletimizin getirdiği tüm kurallara uymamız lazım, hep birlikte inşallah bu süreci atlatırız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik