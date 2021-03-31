KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Korkunç bir kas ağrısı çektim"

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevine dönen Giresun Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Ercan Ayhan, bu süreçte yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevine dönen Giresun Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Ercan Ayhan, bu süreçte yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Ayhan, AA muhabirine, çevresindeki arkadaşlarından birkaçının yaptırdıkları Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine herhangi bir belirti göstermemesine rağmen 17 Mart'ta hastaneye başvurduğunu söyledi.

Yapılan test sonucunun pozitif çıktığını belirten Ayhan, bunun üzerine evinde 10 gün zorlu bir izolasyon süreci geçirdiğini ifade etti.

Ayhan, hasta olana kadar Kovid-19 virüsünü yeteri kadar önemsemediğini dile getirerek, "Yeterli önlemleri ben de almamıştım ancak bende ortaya çıkınca virüsün ne denli önemli olduğunu, kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini anladım." dedi.

İzolasyon sürecinde çektiği ağrıların kendisini zorladığını kaydeden Ayhan, şöyle devam etti:

"Korkunç bir kas ağrısı çektim. O ağrıların ne derece ciddi düzeyde olduğu anlatılmaz ancak yaşayanlar anlayabilir. Ben de yaşamadan önce tahmin edemiyordum. Allah kimseye bu hastalığı yaşatmasın. Şu zamana kadar grip olmuştum ancak bu derece ciddi şekilde seyreden bir hastalıkla karşılaşmamıştım."

Ayhan, teşhis konulduktan sonra iyileşme sürecinin her evresinde sağlık çalışanlarının kendisiyle yakından ilgilendiğine dikkati çekti.

"Devletimize ve sağlık çalışanlarımıza minnettarım"

Türkiye'nin sağlık sisteminin oldukça ileri olduğunu belirten Ayhan, "Özellikle Kovid-19 sürecinde bunu yakından gördüm. Kısa zamanda sıhhatime kavuştum. Şu an çok şükür iyiyim. Devletimize ve sağlık çalışanlarımıza minnettarım." diye konuştu.

Ayhan, koronavürise karşı çok dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Maske, mesafe ve hijyene çok önem verilmeli. Nerede ve nasıl bulaşacağı belli olmayan bir hastalık. Çevresinde pozitif olan varsa mutlaka vakit kaybeden testini yaptırmalı ve hastalığın yayılmaması için kendisini izole etmeli." ifadesini kullandı.

Kovid-19 virüsüne karşı çok daha dikkatli olduğunu dile getiren Ayhan, gerekli koruyucu tedbirleri uyguladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak