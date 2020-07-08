KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İnsanın psikolojisi bozuluyor"
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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İnsanın psikolojisi bozuluyor"

Karabük'te 18 yaşındaki kızıyla yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Ferhat Şanlı, hem hastalığı yenmenin hem de immün plazma bağışıyla diğer hastalara umut olmanın mutluluğunu yaşıyor.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -
08.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:22

Karabük'te 18 yaşındaki kızıyla yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Ferhat Şanlı, hem hastalığı yenmenin hem de immün plazma bağışıyla diğer hastalara umut olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şiddetli öksürük şikayetleri bulunan Şanlı, nisan ayında eşi, kızı ve oğluyla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yapılan testlerde Şanlı ve kızının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hastanede kızıyla 16 gün tedavi gören Şanlı, yapılan son testin sonucunun negatif çıkmasının ardından evinde 14 gün karantinaya alındı.

Hastanedeki tedavisinin üçüncü gününde 25 yıldır içtiği sigarayı da bırakan Şanlı, sağlığına kavuştuktan sonra başka hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma bağışında bulundu.

"O süreçte insanın psikolojisi hemen bozuluyor"

Kızıyla Kovid-19'a karşı verdikleri savaşı anlatan Ferhat Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayında Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Şiddetli öksürük gibi koronavirüs belirtilerinin başladığını ifade eden Şanlı, eşini, kızını ve oğlunu alarak hastaneye gittiğini belirtti.

Şanlı, hastahanede kızında ve kendisinde yüksek ateş tespit edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oğlum ve eşimi başka bir yere, kızımla beni ise Kovid-19 bölümüne ayırdılar. Bize 14 gün ev karantinası verdiler. Ertesi gün sonuçların pozitif olduğunu öğrendik. Aradılar, ambulansla hemen geldiler. Allah devletimize zeval vermesin. Hastaneye yattık. O süreçte insanın psikolojisi hemen bozuluyor. Bu süreçte insanların morali iyi olursa çok iyi olur. Hastalık sigara içenleri sevmiyor. Daha çok insanın üstüne geliyor. Baktım ki bu süreçte sigara beni gerçekten rahatsız ediyor. Hastanedeki üçüncü gün 'Ferhat bu sigara seni yolda bırakacak en iyisi sen bu sigarayı bırak.' dedim. 40 yaşındayım. 15 yaşımdan beri günde en az bir paket sigara içiyordum. Hastanedeki üçüncü günde sigarayı kırdım ve attım. Çok şükür nisan ayından beri sigara içmiyorum."

"Plazma bağışında bulundum"

Hastaneden 27 Nisan'da taburcu edildiklerini anlatan Şanlı, "İyi olursam bağışçı olacağımı söylemiştim. Evime geçince moralim yerine geldi. Sonuçlarım negatif çıkınca Sağlık Bakanlığını arayarak bağışçı olmak istediğimi belirttim. Bağış yapmak isteyip de henüz yapmayanların da duyarlı olmalarını istiyorum." diye konuştu.

Şanlı, kızı ve kendisinin sağlığına kavuştuğunu vurgulayarak, "Bir defa plazma bağışında bulundum. İki defa daha bağışta bulunacağım. Plazma bağışında bulundukça vücudumun yeniden güç kazandığını hissediyorum. Lütfen duyarlı olalım. Gerçekten bu hastalık basite alınacak bir hastalık değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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