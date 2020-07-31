KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İmmün plazma bağışı organ bağışı kadar önemli" Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşen ve immün plazma bağışçısı olan hemşire, hastalığı yenenleri bağışta bulunmaya davet etti.

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşen ve immün plazma bağışçısı olan hemşire, hastalığı yenenleri bağışta bulunmaya davet etti.

Sivas'ta özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan 31 yaşındaki Mustafa Aydoğdu, 23 Mart'ta koronavirüs hastalığına yakalandıktan sonra yaklaşık 1 hafta tedavi gördü.

Tedavisi tamamlanan Aydoğdu, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla tekrar görevinin başına döndü.

Aydoğdu, hastalık süreci ve tedavisiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyileştiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hastalık döneminde çok zorluk yaşamadığını belirten Aydoğdu, "Bir dönem koku ve tat alma duyularım kayboldu ama şu an her şey normal." dedi.

Eşi ve kızı için endişelendi, ayrı evde yaşadı

Eşi ve kızına hastalık bulaştırma endişesiyle ayrı ev tuttuğunu anlatan Aydoğdu, "Hastalık pozitif çıkmadan 3-4 gün önce evimi ayırmıştım, ailemden ayrı yaşıyordum. Hastalığımın pozitif çıkması üzücüydü ama sevindirici tarafı ise ailemden ayrı yaşamam ve hastalığı onlara bulaştırmamamdı. İnsan ister istemez endişeleniyor." diye konuştu.

"Hastalıktan korkmuyorum"

Tedavi sürecini de anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Tedavi sürecimde bir endişe yaşamadım. Doktorlarımız gayet iyiydi, hepsi ilgiliydi, hastane yönetimimiz çok ilgilendi. Psikolojik olarak iyiydim, bir an önce iyileşip işimin başına dönmeyi düşündüm. Çok şükür öyle de oldu, iyileşip işimin başına döndüm. Görevimi severek yapıyorum, bu hastalıktan da korkmuyorum. İnsanlara yardımcı olmayı seviyorum. Hastalığı atlattığım için biraz daha şanslı gruptayım, diye düşünüyorum, riskim biraz daha az."

Vatandaşlardan koronavirüsle mücadelede uzmanların önerilerini dikkate almalarını isteyen Aydoğdu, "Ne yazık ki toplumumuz bu konuda bilinçli değil, diye düşünüyorum. Çünkü sosyal mesafeye hiçbir şekilde dikkat edilmiyor. Sosyal mesafe ve maske kullanmaya dikkat edilse hastalıktan daha kısa sürede kurtuluruz." diye konuştu.

Sivas'ın ilk bağışçısından "plazma bağışçısı olun" çağrısı

Hastalığı atlattıktan bir süre sonra İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin immün plazma bağışı yapması konusunda kendisini aradıklarını söyleyen Aydoğdu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gerekli tahlil ve testlerim yapıldıktan sonra immün plazma bağışçısı olmam istendi. Seve seve kabul ettim. Sivas'ın ilk bağışçısı olduğumu bilmiyordum, bu ayrıca beni mutlu etti. Plazmalar entübe hastalarda kullanıyor, inşallah gittiği yerde şifa olmuştur. Bu, organ bağışı gibi bir şey, diye düşünüyorum. Entübe hastalarda çok iyi sonuçlar alındığı da söyleniyor ve görüyoruz da. Hastalığı atlatan kişiler hiç düşünmeden bağışçı olmalı."

Kaynak: AA