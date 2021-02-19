KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Geçen üç aylık sürede hala etkilerini hissediyorum"

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Ordu'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Şanlıtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Kasım'daki Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, ilk olarak boğazında yanma ve şişme hissettiğini söyledi.

Akciğerleriyle ilgili kronik rahatsızlığı olduğunu için tomografi çektirdiğini aktaran Şanlıtürk, virüsün ciğerlere indiğinin belirlenmesi üzerine hastanede tedaviye alındığını dile getirdi.

Önce iki ünite plazma verildiğini vurgulayan Şanlıtürk, şöyle konuştu:

"Sonra hastanede 13 gün kaldık. 3 Aralık gibi testim negatife döndü. Bizi sıkıntıya düşürecek nefes darlığı çok az yaşadım. Hastane ortamında olmanın avantajlarını biraz gördüm. Az bir eklem ağrısı oldu. Ama negatife döndükten sonra evde aşırı yorgunluk dönemim oldu. Halsizlik, takatsizlik oluyor. Halsizlikle akciğerin nefes alma kapasitesinin zaman zaman boşaldığını, boşluğa düştüğünü hissediyorsunuz. Zamanla akciğer daha açılmış ve gelişmiş olacak. Geçen üç aylık sürede, hala virüsün etkilerini hissediyorum. Vücutta ağrılarımız, sancılarımız çok kalmadı ama burası üçüncü katta ve biraz da merdivenden çıkıyoruz, hala aşırı merdiven çıktığınızda akciğerin nefes alma kapasitesinin daraldığını hissediyorsunuz. Az veya çok efor sarf ettiğinizde yorgunluğu hissediyorsunuz."

Şanlıtürk, testi pozitif çıkan 15 yaşındaki oğlunun herhangi bir ilaç kullanmadan evde hastalıktan kurtulduğunu ifade etti.

Salgına karşı tedbirlerin önemine işaret eden Şanlıtürk, "Şimdi ben çift maske takıyorum. Kalabalık ortamlardan çıkınca maskeyi değiştiriyorum. Böyle bir önlem aldık. Onun için maske ve sosyal mesafe önemli. Gerekli hijyen kurallarını uyguladığımız takdirde yakın zamanda bu hastalığın ortadan kalkacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıtürk, sağlık çalışanlarının bu dönem insan üstü gayret gösterdiğinin altını çizerek Sağlık Bakanlığının da süreci iyi yönettiğini ifade etti.

"Özellikle yaşlılarımızı korumamız gerekiyor"

Aşı çalışmasını da başarılı bulduğunu vurgulayan Şanlıtürk, "Vatandaşlarımız aşı olmaktan çekinmesinler. Özellikle yaşlılarımızı korumamız gerekiyor. 45-50 yaşın üstü aşı olursa vatandaşlarımız açısından çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin salgın süresince başarılı sınav verdiğini belirten Şanlıtürk, şunları kaydetti:

"En azından sağlık sistemimiz çökmedi. Hastanelerde zaman zaman doluluk oranlarımız artsa da 'ben tedavimi olamadım' diyebilecek kimse olmadı. Devletimiz, hükümetimiz vatandaşının yanında olduğunu göstermiştir. Diğer ülkelere göre tedavi süreçlerinde başarılı olduğumuz kanaatindeyim."

Şanlıtürk, son günlerde Ordu ve çevre illerde vaka sayılarının arttığını dile getirerek kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli