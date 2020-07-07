KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Eve başsağlığı telefonları gelmiş"
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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Eve başsağlığı telefonları gelmiş"

Edirne'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp 78 gün hastanede tedavi gören 52 yaşındaki kuyumcu Rahmi Cömert, virüsün hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "37 günü entübe olmak üzere 45 gün yoğun bakımda kaldım. Kimse, 'Bana bir şey olmaz' demesin.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -
07.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:24

Edirne'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp 78 gün hastanede tedavi gören 52 yaşındaki kuyumcu Rahmi Cömert, virüsün hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "37 günü entübe olmak üzere 45 gün yoğun bakımda kaldım. Kimse, 'Bana bir şey olmaz' demesin." dedi.

Saraçlar Caddesi'nde 35 yıldır kuyumculuk yapan ve mart ayında Kovid-19'a yakalanan Rahmi Cömert, tedavi sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Ateş, nefes darlığı ve öksürük belirtileriyle gittiği sağlık ocağından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine sevk edildiğini belirten Cömert, çekilen akciğer filmi sonrası yatış işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Yapılan 2 testin negatif çıktığını, bu süreçte yüksek ateş ve nefes alma güçlüğü şikayetlerinin sürdüğünü ifade eden Cömert, 3. testin pozitif çıkmasıyla yoğun bakım sürecinin başladığını belirtti.

Cömert, yoğun bakım sürecinin zorlu geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"37 günü entübe olmak üzere 45 gün yoğun bakımda kaldım. Birçok tedavi uygulandı. En son uygulanan kök hücre tedavisiyle hayata tekrar döndüm. Herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi lazım. Bu virüsün kimde olduğu belli değil. Kimse, 'Bana bir şey olmaz' demesin. 78 gün hastanede yattım." dedi.

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra sadece başını hareket ettirebildiğini belirten Cömert, bu sürecin ciddi güç kaybına neden olduğunu söyledi.

Cömert, doktorların hafızasının yerine gelmesinin bir ay sürebileceğini söylediklerini ifade ederek, "Bir haftada hafızam yerine geldi. Fizik tedaviye başladım. Bununla birlikte normal hayatıma dönmeye çalışıyorum. Bu süreçte 27 kilo verdim. Ben hızlı iyileştim. Doktorlar benim için 'Mucize' dediler ama atlattık diye rehavete kapılmamamız lazım. Aynı olay başımıza gelmeyecek diye bir şey yok. Ne olursa olsun maske takılacak ve mesafe korunacak." diye konuştu.

"Eve başsağlığı telefonları gelmiş"

Tedavi sürecinde öldüğü söylentilerinin yayıldığını belirten Cömert, şunları dile getirdi:

"Yoğun bakım çok zor bir süreçti. Ben bir şey duymadım ama ailem bu süreçten çok etkilendi. Eve başsağlığı telefonları gelmiş. Kardeşim hastaneye gidip benimle ilgili bilgi almak istiyor. Oradan biri, 'O, 2 gün önce vefat etti.' diyor. Dün müşterim geldi. Tedavi gördüğüm süreçte sosyal medyada benim öldüğüme dair haberler gördüğünü söyledi. Allah bizi çocuklarımıza bağışladı. Bu hayatın kıymetini bilmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu ikinci şans."

Cömert, hastanede kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu konuda ülkemiz 10 numara. Çok başarılı sınav verdiler bu konuda. Oradaki hizmeti özel hastanede alma şansımız yoktu. Pazar günü bile doktorlarımız tarafından kontrol edildik. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

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