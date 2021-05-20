KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Doktor ve genç olmama rağmen iki kez hastalığa yakalandım"
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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Doktor ve genç olmama rağmen iki kez hastalığa yakalandım"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Doktor ve genç olmama rağmen iki kez hastalığa yakalandım'
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden bu yana özveriyle çalışan ve bu süreçte iki kez yakalandığı hastalığı yenerek görevinin başına dönen Dr. Beste Aşık, yaşadığı zorlukları anlattı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden bu yana özveriyle çalışan ve bu süreçte iki kez yakalandığı hastalığı yenerek görevinin başına dönen Dr. Beste Aşık, yaşadığı zorlukları anlattı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi Kovid-19 servisinde görevli Aşık, 7 ay arayla iki kez bu hastalığa yakalandı.

Gerekli tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan Aşık, AA muhabirine, hastalık sürecinde çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Aşık, sırt ve bel ağrıları olduğunu, zaman zaman nefes almakta zorlandığını ve bu nedenle çok korktuğunu belirterek, "Tat ve koku alamadım. Canım yemek istiyor ama yediğim hiçbir şeyin tadı, tuzu yok. Çok korkmuştum. O dönemde tat ve koku kaybı geri gelir mi diye endişelendim." ifadelerini kullandı.

Sürecin psikolojik açıdan da zor geçtiğini dile getiren Aşık, "Doktor ve genç olmama rağmen iki kez hastalığa yakalandım ve süreci zor atlattım. 'Ben bir kez geçirdim, aşı oldum, bir daha hasta olmam.' gibi düşünüp tedbirleri elden bırakmak doğru değil." diye konuştu.

"Maske takmayanları gördüğümüzde çok üzülüyoruz"

Dr. Aşık, hastalığa yakalanan bazı kişilerin hayatını kaybettiğini, bazılarının da süreci çok ağır geçirdiklerini anımsattı.

Hastalarına şifa olabilmek için gece gündüz demeden tulumların içerisinde görev yaptıklarını vurgulayan Aşık, şöyle devam etti:

"Kişisel önlemlerimizi sevdiklerimiz için de almamız gerekiyor. Ben çok üzülüyorum, sokakta maskesiz gördüğüm biri ertesi gün pozitif olarak geliyor. Kovid-19 nedeniyle akciğerinde tutulma olmuş, çok üzücü. Keşke herkes duyarlı olsa. Çocuk bir hastam olmuştu, akciğerleri tutulmuştu. Çocuğu sevk edecektik, 'Ben ölmek istemiyorum, ben öleceğim.' diye ağlıyordu. Onu sakinleştirmek benim için çok güç olmuştu. Çok duygulanmıştım. Bunları yaşamamak için herkesin tedbirini alması gerekiyor."

Sürecin bu kadar ciddi olmasına rağmen bazı vatandaşların hala maske takmadığına işaret eden Aşık, "Maske takmayanları gördüğümüzde çok üzülüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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