KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Dayak yemiş gibi vücudumun her tarafı ağrıyordu"

Hatay'da yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı doktor Muhsin Boz ile hemşire Muhammed Ali Hizmetçi, hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Hatay'da yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı doktor Muhsin Boz ile hemşire Muhammed Ali Hizmetçi, hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Samandağ ilçesinde özel bir hastanede görevli Dr. Boz, AA muhabirine halsizlik, ateş, kas ve eklem ağrıları şikayetiyle yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Hemşire eşinin de kendisinden birkaç gün önce koronavirüse yakalandığını aktaran Boz, şöyle devam etti:

"Önce eşim daha sonra ben bu hastalığa yakalandık. Birlikte evimizde karantinaya girdik ve tedavimize başladık. Halsizlik, üşüme, ateş, bulantı ve iştahsızlık yakınmam oldu. Yaklaşık 3 hafta içinde 5-6 kilo kaybettim. Sinir sistemiyle ilgili de birtakım şikayetlerim oldu. Vücudumda uyuşmalar ve baş dönmeleri yaşadım. Hastalık beni paçavraya çevirdi. Dayak yemiş gibi vücudumun her tarafı ağrıyordu. 20 gün süren tedaviden sonra eşimle birlikte hastalığı atlattık."

Boz, herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi ve sırası gelenlerin aşısını yaptırmasını önerdi.

"Nefes alamıyor, ayağa kalkamıyordum"

Aynı hastanede görevli hemşire Muhammed Ali Hizmetçi de şiddetli göğüs ağrısı, çarpıntı, solunum sıkıntısı ve ateş şikayeti üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını ifade etti.

Evinde karantinada kaldığını ve çok zor günler geçirdiğini anlatan Hizmetçi, "Çalıştığım hastanedeki doktorların bana verdiği ilaçları düzenli kullanmaya başladım. Eklem, kas ağrıları, solunum sıkıntıları ve çarpıntım devam etti. Vücudumdaki ağırlığın iki katının kalbimin üstünde olduğunu hissettim. Kalbim içime sığmıyordu, bıçak saplanır gibiydi. Solunumum çok azdı, nefes alamıyor, ayağa kalkamıyordum. Ayağa kalkmaya çalıştığımda nefes nefese kalıyordum. Sürekli oturmak ve oksijen ihtiyacı hissediyordum." diye konuştu.

Hizmetçi, Kovid-19'un ciddiye alınması gerektiğini belirterek, hastalığa yakalananların ilaçlarını düzenli kullanmasının tedavide önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak