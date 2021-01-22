KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Daha sonra sarılacağımız günler için bugünlerde sarılmayalım"
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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Daha sonra sarılacağımız günler için bugünlerde sarılmayalım"

22.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:58

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevlerine dönen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo hemşiresi Hülya Evrim Saraç ve röntgen teknisyeni Ercan Kayıkçıoğlu, hastalıkla mücadelede yaşadıklarını anlattı.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevlerine dönen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo hemşiresi Hülya Evrim Saraç ve röntgen teknisyeni Ercan Kayıkçıoğlu, hastalıkla mücadelede yaşadıklarını anlattı.

Hemşire Hülya Evrim Saraç, AA muhabirine, anne ve babasının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendisinin de temaslı olarak evde karantinada kaldığını söyledi.

O sürede sürekli ailesiyle ilgilendiğini ve hastalığın kendisine de bulaştığını dile getiren Saraç, dayanılmaz sırt ve eklem ağrısı şikayetiyle yaptırdığı testinin pozitif çıktığını belirtti.

Saraç, rahatsızlığının 6. gününde kusma ve dayanılmaz bir baş ağrısının başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Hiçbir ağrı kesiciyle geçmeyen bir baş ağrısı... Bunu birçok arkadaşımdan duydum. Halsizlik, kalp çarpıntısı, nefes darlığı, bunlar halen devam ediyor. 15 gün sonra işe başladım ama çok çabuk yoruluyorum. Hiçbir şekilde ne tat alıyorsunuz ne de koku. Hiçbir şeyin kokusunu almamak çok kötü. Bunun geri gelmeyeceğini de düşünebiliyorsunuz, tedirgin oluyorsunuz. Yemek yemek zorundasınız, canınız istemiyor, iştahınız yok ama mecburen yiyorsunuz ama hiçbir tat, koku yok."

Saraç, o dönemde hastalıkla mücadelede özveriyle çalışan arkadaşlarına destek olamadığı için büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

Herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğinin altını çizen Saraç, "Daha sonra sarılacağımız günler için bugünlerde sarılmayalım, birlikte olmayalım çünkü daha sonra hiç olmayabiliriz. O yüzden herkes dikkati olsun." dedi.

"14 günde 10 kilo verdim"

Röntgen teknisyeni Ercan Kayıkçıoğlu da Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla tedavisine önce evde başlandığını, ardından bir sürede hastanede devam edildiğini aktardı.

Şeker hastası da olduğunu dile getiren Kayıkçıoğlu, ateş ve halsizlikle başlayan rahatsızlığının 8. gününde nefes almakta güçlük çektiğini ifade etti.

Kayıkçıoğlu, bunun üzerine hastaneye yattığını ve plazma tedavisi aldığını anlatarak, "İlk etapta ateş vardı, arkasından halsizlik oldu. O aşamada ağzınıza hiçbir şey alamıyorsunuz. Yaklaşık 14 günde 10 kilo verdim." diye konuştu.

Tedavisinin tamamlandığını ve kendisini daha iyi hissettiğini belirten Kayıkçıoğlu, bir daha hastalanma olasılığına karşı maske, mesafe ve hijyen önlemlerini aynı şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

Bu rahatsızlığın çok ciddi olduğunu, birçok sağlık çalışanının bu yüzden hayatını kaybettiğini ifade eden Kayıkçıoğlu, herkesin hem kendisi hem de başkaları için kurallara uymasını istedi.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Daha sonra sarılacağımız günler için bugünlerde sarılmayalım'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Daha sonra sarılacağımız günler için bugünlerde sarılmayalım'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Daha sonra sarılacağımız günler için bugünlerde sarılmayalım'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Daha sonra sarılacağımız günler için bugünlerde sarılmayalım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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