KOVİD- 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Benim yaşadıklarımı görseler evden dışarı dahi çıkmazlar"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOVİD- 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Benim yaşadıklarımı görseler evden dışarı dahi çıkmazlar"

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede 35 gün tedavi gören 61 yaşındaki İbrahim Gündoğdu, hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları unutamıyor.

Sinop'ta yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede 35 gün tedavi gören 61 yaşındaki İbrahim Gündoğdu, hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları unutamıyor.

Kentte balıkçılık yapan Gündoğdu'nun, şubatta yüksek ateş, halsizlik, tat ve koku kaybı şikayetleriyle gittiği hastanede yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Evinde karantinaya giren ancak kısa süre sonra durumu ağırlaşan Gündoğdu, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede 10 gün tedavi gören Gündoğdu, durumunun daha da ağırlaşması üzerine ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan tetkiklerinde virüsün ciğerlerini sardığı belirlenen Gündoğdu, uygulanan yoğun tedavinin ardından 35 günün sonunda sağlığına kavuştu.

"25 gün sol omzumun üzerinde hiç kımıldamadan yattım"

Gündoğdu, AA muhabirine, Kovid-19'a yakalanmasının ardından tedavi sürecinin kendisi açısından çok zorlu ve yıpratıcı geçtiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının gayretleri sayesinde hayata tutunmayı başardığını dile getiren Gündoğdu, "Ölümü hissettim. 25 gün sol omzumun üzerinde hiç kımıldamadan yattım. Ne sağa ne sola döndüm. Hayatımda içmediğim kadar hap içtim, hayatımda yemediğim kadar serum yedim. Çok halsiz ve bitkin düştüm." dedi.

Hastanede kaldığı sürece hayatla tamamen bağının koptuğunu vurgulayan Gündoğdu, "İnsan orada sadece ölümü, ailesiyle, arkadaşlarıyla vedalaşamadığını düşünüyor. Çok üzülüyor ve ağlıyorsun. Yanına kimse giremiyor. Sadece doktor ve hemşire arkadaşlar giriyor. 25 gün aralıksız buharlı oksijen tedavisi yapıldı. Ona rağmen yine ayağa kalkamadım fakat özel terapi ile yavaş yavaş, adım adım yürümeye başladım." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, yetkililerce yapılan uyarılara harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizerek, "Kesinlikle kurallara uyulmalı. Benim yaşadıklarımı görseler evden dışarı dahi çıkmazlar. O olayı yaşasa, kimse kimsenin yanına yaklaşmaz. Öyle bir süreç. İnsan olarak ölümü hissediyorsun. Bundan daha acı bir durum olabilir mi? O nedenle yetkililerce yapılan tüm uyarılara harfiyen uyulması gerekiyor." diye konuştu.

KOVİD- 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Benim yaşadıklarımı görseler evden dışarı dahi çıkmazlar'
KOVİD- 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Benim yaşadıklarımı görseler evden dışarı dahi çıkmazlar'
KOVİD- 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Benim yaşadıklarımı görseler evden dışarı dahi çıkmazlar'
KOVİD- 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Benim yaşadıklarımı görseler evden dışarı dahi çıkmazlar'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Nur Sürer Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Cenk Tosun Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KOVİD- 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Benim yaşadıklarımı görseler evden dışarı dahi çıkmazlar"
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:29:54. #1.16#

title