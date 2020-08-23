KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"

Toplu yemek organizasyonunda yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Ahmet Bilgiç, hastalığı geçirdikten sonra ikinci hayatını yaşamaya başladığını söyledi.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -
23.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:12

Toplu yemek organizasyonunda yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Ahmet Bilgiç, hastalığı geçirdikten sonra ikinci hayatını yaşamaya başladığını söyledi.

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan 83 yaşındaki Bilgiç, kronik rahatsızlığının bulunmamasına rağmen rahatsızlığı döneminde çok zor zamanlar geçirdiğini belirtti.

"Hastalıktan sonra adeta cennette yaşıyor gibiyim"

Şanlıurfa'dan Eskişehir'e gelmek için yola çıktığında bir yemek daveti için Yozgat'ta konakladığını belirten Bilgiç, şöyle devam etti:

"Hastalığı yemek davetinde kaptım. Eskişehir'e geldiğimde rahatsızlandım. Hasta oluncaya kadar hiçbir rahatsızlığım yoktu. Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavim başladı. Bu süreçte çok zorluklar yaşadım. Yoğun bakım servisinde tedavi görürken kıpırdadığım zaman kablolar ayaklarıma dolanıyordu. Ayağa bile kalkamıyordum. Nefes alıyordum ama şimdiki nefes gibi değildi. 10 gün yemek yiyemedim. Hastalığı geçirdikten sonra adeta cennette yaşıyor gibiyim. İkinci hayatım cennet hayatı gibi."

Bilgiç, hastalanmadan önce Şanlıurfa'da maskesiz asla sokağa çıkmadığını, sosyal mesafeye de her zaman dikkat ettiğini söyledi.

Televizyonda, maskesiz dolaşanları ve sosyal mesafe kuralına uymayanları gördüğünde üzüldüğünü dile getiren Bilgiç, "6 çocuğum, 9 torunum var. Tedavi sürecimde torunlarımı çok özledim. Burnumda tütüyorlar. İnsanlar sevdiklerini özlemek istemiyorsa maske takmaya ve sosyal mesafeye dikkat etsin." dedi.

Maskeyle gezmenin, yoğun bakımda tedavi görmekten daha kolay olduğunu ifade eden Bilgiç, yoğun bakımda yaşamamak için maske takmaya ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bilgiç, tedavi sürecinde kendisinden ilgilerini eksik etmeyen sağlık personeline teşekkür etti.

"Yoğun bakım hiç sevimli bir ortam değil"

Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ise Ahmet Bilgiç'in ateş ve öksürük şikayetiyle Kovid-19 Acil Servisine geldiğini, testin pozitif çıkmasıyla tedavi sürecinin başladığını aktardı.

Bilgiç'in hastaneye geldiğinde akciğerlerinin çok kötü durumda olduğu, solunum sıkıntısı da bulunduğu bilgisini veren Karagülle, şöyle konuştu:

"Yoğun bakımda 10 günlük tedavi süreci oldu. Bu süreçte immün plazma da dahil olmak üzere her türlü tedaviyi uyguladık. Özellikle immün plazma tedavisiyle ciddi bir iyileşme sağlandı. Solunum sıkıntısı geçtiğinde de yoğun bakımdan çıkarttık. Tedaviye iyi yanıt verdi. İleri yaşında ciddi bir Kovid-19 enfeksiyonu geçirmesine rağmen zorlu yoğun bakım sürecini atlatarak servise çıkması bize umut verdi.

Yoğun bakım hiç sevimli bir ortam değil. Lütfen vatandaşlarımız sosyal mesafe ve maske kuralına uysun. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına dikkat edelim. Toplu katılımla yapılacak organizasyonları erteleyelim ve onlardan uzak duralım. Çocuklarımızı sevmek istiyorsak, onları sağlıklı görmek istiyorsak, maske, mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uyalım."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok Ekonomi
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı...
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı Magazin
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Politika
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda kayıplara karıştı 3. Sayfa
Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda kayıplara karıştı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı' haberlerini yalanladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı" haberlerini yalanladı
Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da oynadığı maçta Lille 1-1 berabere kaldı
Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da oynadığı maçta Lille 1-1 berabere kaldı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selin ardından yaraların sarılması için bakanlara talimat verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selin ardından yaraların sarılması için bakanlara talimat verdi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Erol Bulut Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Dereli Giresun Otomobil
Şu an buradasınız: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum" - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 12:12:11. #1.15#
title