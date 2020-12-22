KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "18 yaşında olmama rağmen bu hastalığı ağır geçirdim"

Sakarya'da, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır geçiren 18 yaşındaki Beytullah Bilgiç, herkesi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırdı.

Hendek ilçesinde üniversite sınavına hazırlanan Bilgiç'in, ateş, baş ve eklem ağrısı şikayeti üzerine gittiği hastanede yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisi evinde devam eden Bilgiç, şikayetlerinin artması üzerine hastaneye yatırıldı.

Zorlu tedavi sürecini atlatıp sağlığına kavuşan Bilgiç, yeniden normal yaşamına dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Bu bize ders oldu"

Beytullah Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün üst üste kalabalık ortamlarda bulunduğunu ve maske kuralına dikkat etmeden hareket ettiğini söyledi.

Bu iki günün ardından ateş şikayetinin baş gösterdiğini aktaran Bilgiç, "Evde ateş başladı. Hemen aklımıza koronavirüs geldi. Baş ağrısı, ateş, farklı yerlerde eklem ağrısı şikayetleri başladı. Test yaptırdım, pozitif çıktı. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak değişik durumlara giriyorsunuz. Hastalığı daha önce hiç yaşamadığım için maskeyi de çok önemsemedim. Sürekli arkadaşlarla, tanıdıklarla beraberdik. Bu bize ders oldu." şeklinde konuştu.

Bilgiç, hastalığın 3. gününden itibaren şikayetlerinin arttığını, damaklarında yaralar çıkması ve eklem ağrılarının çoğalması üzerine ambulansla hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

Kronik rahatsızlığının olmadığını belirten Bilgiç, "18 yaşında olmama rağmen hastalığı ağır geçirdim. Hastalık genç yaşlı fark etmeksizin her yaş grubunda herkese bulaşabiliyor. Hastalık kiminde ağır, kiminde hafif geçiyor ama bu yaşla alakalı değil." dedi.

Günlük vaka ve ölüm sayılarını takip ettiğini, hastalığa yakalandığı süreçte endişelendiğini anlatan Bilgiç, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Kalabalık ortamlarda bulunmasınlar. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etsinler. Psikolojik olarak da 'Bana bulaşmaz, bulaşsa da hafif geçiririm.' gibi düşüncelere kapılmasınlar. Bizzat yaşadım, 18 yaşında olmama, kronik rahatsızlığım olmamasına rağmen ağır geçiyor."

Bilgiç, hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığından icazet belgesi aldığını dile getirerek, sağlığına kavuştuğu, ders çalışabildiği ve Kur'an-ı Kerim okuyabildiği için mutlu olduğunu sözlerini ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci