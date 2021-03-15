KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "15 gün çocuk gibi ağladım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "15 gün çocuk gibi ağladım"

15.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:46
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) zorlu bir sürecin ardından yenen 66 yaşındaki Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, yaşadıklarını anlattı.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) zorlu bir sürecin ardından yenen 66 yaşındaki Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, yaşadıklarını anlattı.

Kronik kalp, tansiyon ve şeker hastalığı bulunan Karaman, kalp krizi geçirmesi üzerine Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada anjiyo olup sağlığına kavuşan Karaman, taburcu olduktan iki gün sonra öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Bayburt Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Karaman, 20'si hastanede geçen zorlu 30 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Karaman, AA muhabirine, Kovid-19'a yakalanmadan önce bu hastalığı grip gibi basit bir rahatsızlık olarak gördüğünü söyledi.

Hastalık süresince adeta ölümle burun buruna geldiğini belirten Karaman, çok korktuğunu, kurtulamayacağını zannettiğini dile getirdi.

Karaman, tedavi sürecinin ilk 15 gününün çok zor geçtiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu hastalığa yakalanmadan önce televizyondan, vatandaşlardan dinliyorduk ama basit bir şey olduğunu zannediyorduk. Kovid-19'a yakalandıktan sonra bu hastalığın ne kadar ağır geçtiğini birebir kendim yaşadım. 15 gün gece gündüz çocuk gibi ağladım. Bu hastalıktan çok sayıda ölen esnafımız oldu. Amcamın kızı 52 yaşında vefat etti. Benim ayrıca kronik hastalığım var. Bununla beraber beni yakaladığı için çok korktum."

Yaşamı boyunca birçok hastalık geçirdiğini ancak hiçbirinde bu kadar acı çekmediğini kaydeden Karaman, "Yatağımdan kalkamıyordum. Kollarım felçli gibi geriliyor, nefes alamıyordum. Çok hastalık geçirdim ama böylesini görmedim. Ciğerlerim kavruluyor. Su içemiyorsun, yemek yiyemiyorsun. Çok ağır bir hastalıktı. Hasta olan herkesin bir an önce atlatmasını temenni ediyorum. Yakalanmayanların da inşallah kurallara dikkat ederek benim yaşadıklarımı yaşamamalarını diliyorum." diye konuştu.

"Denetimlerin hepsi esnafımız için"

Karaman, insanların "Bu virüs bana gelmez." şeklinde düşünmemeleri gerektiğine vurgu yaparak, herkesten tedbirlere uymasını istedi.

Denetimlerin önemine dikkati çeken Karaman, "Bu denetimlerin hepsi esnafımız için. İş yerlerimiz şu anda Bayburt'ta açıldı ama ikinci bir kararla eskiye dönersek burada zararı esnafımız görecek. Dolayısıyla tedbirlere en çok esnafımız dikkat etmeli." dedi.

Karaman, tedavi süresince kendisine yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ömer Çelik Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "15 gün çocuk gibi ağladım" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:47:42. #1.15#
title