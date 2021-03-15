KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "15 gün çocuk gibi ağladım"

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) zorlu bir sürecin ardından yenen 66 yaşındaki Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, yaşadıklarını anlattı.

Kronik kalp, tansiyon ve şeker hastalığı bulunan Karaman, kalp krizi geçirmesi üzerine Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada anjiyo olup sağlığına kavuşan Karaman, taburcu olduktan iki gün sonra öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Bayburt Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Karaman, 20'si hastanede geçen zorlu 30 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Karaman, AA muhabirine, Kovid-19'a yakalanmadan önce bu hastalığı grip gibi basit bir rahatsızlık olarak gördüğünü söyledi.

Hastalık süresince adeta ölümle burun buruna geldiğini belirten Karaman, çok korktuğunu, kurtulamayacağını zannettiğini dile getirdi.

Karaman, tedavi sürecinin ilk 15 gününün çok zor geçtiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu hastalığa yakalanmadan önce televizyondan, vatandaşlardan dinliyorduk ama basit bir şey olduğunu zannediyorduk. Kovid-19'a yakalandıktan sonra bu hastalığın ne kadar ağır geçtiğini birebir kendim yaşadım. 15 gün gece gündüz çocuk gibi ağladım. Bu hastalıktan çok sayıda ölen esnafımız oldu. Amcamın kızı 52 yaşında vefat etti. Benim ayrıca kronik hastalığım var. Bununla beraber beni yakaladığı için çok korktum."

Yaşamı boyunca birçok hastalık geçirdiğini ancak hiçbirinde bu kadar acı çekmediğini kaydeden Karaman, "Yatağımdan kalkamıyordum. Kollarım felçli gibi geriliyor, nefes alamıyordum. Çok hastalık geçirdim ama böylesini görmedim. Ciğerlerim kavruluyor. Su içemiyorsun, yemek yiyemiyorsun. Çok ağır bir hastalıktı. Hasta olan herkesin bir an önce atlatmasını temenni ediyorum. Yakalanmayanların da inşallah kurallara dikkat ederek benim yaşadıklarımı yaşamamalarını diliyorum." diye konuştu.

"Denetimlerin hepsi esnafımız için"

Karaman, insanların "Bu virüs bana gelmez." şeklinde düşünmemeleri gerektiğine vurgu yaparak, herkesten tedbirlere uymasını istedi.

Denetimlerin önemine dikkati çeken Karaman, "Bu denetimlerin hepsi esnafımız için. İş yerlerimiz şu anda Bayburt'ta açıldı ama ikinci bir kararla eskiye dönersek burada zararı esnafımız görecek. Dolayısıyla tedbirlere en çok esnafımız dikkat etmeli." dedi.

Karaman, tedavi süresince kendisine yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci