KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalık beni deviremedi, ben onu devirdim"

Kocaeli'de eşi ve iki çocuğuyla yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Kocaeli'de eşi ve iki çocuğuyla yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Aygün, AA muhabirine, bel ve sırt ağrısı şikayetiyle yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, akciğer filminin ise temiz olduğunu söyledi.

Daha sonra evde izole olduğunu ve 5-6 gün ilaçlarını kullandığını aktaran Aygün, "Alışkın olmadığım seri bir öksürük şeklinde kendini gösterdi. Evde bir süre sonra öksürük başladı ve tekrar film çektirdik. Akciğerde bir toplanma, tutunma tabir ettikleri olayın yaşandığını gördüler. Şikayetlerin artması üzerine hastaneye yattım. Damar yoluyla serumla tedavi olmanın hızlılığını gördüm." diye konuştu.

Aygün, eşi ve çocuklarının da Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine ailecek karantinaya girdiklerini dile getirerek, herkesin pozitif olmasına rağmen ayrı odalarda kaldıklarını ve yakın temasta bulunmadıklarını kaydetti.

"Misafirler geldiğinde sürekli maske takmıyordum ama şimdi takıyorum"

Tedavi sürecinde moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirten Aygün, şöyle konuştu:

"Hastaneye yattığınız zaman aile özlemi duygularına kapılıyorsunuz. Çocuklarda hiçbir belirti olmadı. Pozitif çıktılar ve ilaçlarını kullandılar ama ne ağrı ne sızı. Gençler ve bünyeleri sağlam. Benim de bünyem sağlam. Hastalık beni deviremedi, ben onu devirdim. Hastanede 8 gün tedavi gördüm. 14 günde Allah'a şükür atlattık. Bu hastalığı atlattıktan sonra mutlaka istirahat edilsin ve bol su içilsin çünkü alınan ilaçların vücuttan atılması lazım. Bunun için de bol su içilmesi lazım. Eskiden misafirler geldiği zaman sürekli maske takmıyordum ama şimdi takıyorum."

Aygün, salgınla mücadelenin sürdüğüne işaret ederek, "Hayat devam ediyor, hayatı durdurduğun zaman ekonomi duruyor, insanların yaşam standartları bozuluyor. Burada yapılacak şey, virüsle mücadele. Yani maske, mesafe ve temizlik. Bence el temizliği çok önemli. Defteri, gazeteyi, kitabı elliyorsanız, elinizi yıkamanız lazım." dedi.

"Hastanede kaldığım süreçte çocuklarımı ve sevdiklerimi göremedim"

Zeki Aygün, vatandaşların hem kendi hem de yakınlarının sağlığı için uyarı ve tedbirlere mutlaka uymasını gerektiğini vurguladı.

Hastanede kaldığı süreçte çocuklarını ve sevdiklerini göremediğini kaydeden Aygün, "Aslında buradan iyi bir ders çıkarmak lazım; insan sevgisi, aile sevgisi, beraber olma, bu duygular hakikaten çok önemli. Bazı değerlerimizi kaybettik. Bu değerlerimizin tekrar geri gelmesi için bunu bir ikaz olarak görüyorum. O değerler de ataerkil ailenin bir arada yaşaması. Mesela bir babanın ve annenin ne kadar ihtiyaç olduğunu düşünün. Siz yakalandınız, eşiniz yakalandı. Çocuklarınız için bir anneannenin, dedenin olması ne kadar önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay