KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalığım ilerleyip solunum sıkıntısı başlayınca öleceğimi düşündüm"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalığım ilerleyip solunum sıkıntısı başlayınca öleceğimi düşündüm"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastalığım ilerleyip solunum sıkıntısı başlayınca öleceğimi düşündüm'
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp görevine dönen Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, yoğun bakımın kapısına kadar geldiği hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp görevine dönen Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, yoğun bakımın kapısına kadar geldiği hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.

Nacar, AA muhabirine, müdürlük görevine başladıktan 10 gün sonra hastalığa yakalandığını söyledi.

Hastalığı atlattıktan sonra görevine bambaşka duygularla döndüğünü ifade eden Nacar, Kovid-19'dan çıkardığı ciddi dersleri salgınla mücadele sürecini yönetmede kullandığını kaydetti.

Nacar, üşüme hissiyle hastalığın ilk belirtisinin başladığını ve ardından ateş yüksekliğiyle yaptırdığı testin pozitif çıktığını ifade etti.

Test sonucunun pozitif çıkmasıyla 5 gün evde karantinada kaldığını aktaran Nacar, şöyle konuştu:

"Evde ateşim düşmedi, şikayetlerim gerilemedi, iyileşemiyorum, hemen hastaneye yattım. Anestezi uzmanıyım, il sağlık müdürüyüm ancak hasta olduğunuzda hasta bir bireysiniz. Çok tedirgin oldum, Kovid-19'da endişeyle güven yan yana. Güven duygunuzu kaybetmediğiniz sürece Kovid-19'da güçlüsünüz. Güven duygunuzu kaybettiğiniz zaman kaygı durumu artıyor ve panik yapıyor insan. 7 gün hastanede tedavi gördüm ve tek başıma kaldım. Kendi başınıza kaldığınızda ve gerçekten hasta olduğunuza inandığınız için hayatta her şey önemini kaybediyor. Bir an önce iyileşmek istiyorsunuz, daha kötü olmak istemiyorsunuz."

Nacar, hastanede kaldığı sürecin zorlu olduğunu ancak iyileşeceği inancını hiç kaybetmediğini dile getirdi.

"Yoğun bakımın kapısına kadar geldim"

Eklem ve sırt ağrılarının yanı sıra uyku problemi de yaşadığını anlatan Nacar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağırlıklı şikayetim ateş yükselmesi ve yoğun bir terlemeydi. Sırt ve eklem ağrılarım oldu, çok ciddi uyku problemleri yaşadım. Uykunuzda, uyumakla uyanık olmak arasında bir yerdesiniz, zaman ve mekan oryantasyonu problemi yaşadım. Satürasyon ve kanımın oksijenlenme değeri normalde şu anda 99 civarı, 87'ye kadar düştü. Yani yoğun bakımın kapısına kadar geldim. Eğer biraz daha ilerleseydi yoğun bakımlık olurdum. Hamdolsun yoğun bakıma girmedim ama oksijen desteği ve ciddi bir medikal tedavi aldım. Tabii bildiğiniz için bu tedaviler arttıkça stres katsayınız ve endişeleriniz artıyor."

"Solunum sıkıntısı başlayınca öleceğimi düşündüm"

Oksijen desteği aldığında sürecin kötüye gidebileceğini düşündüğünü vurgulayan Nacar, şunları kaydetti:

"Baktım her gün kötüye gidiyorum. Hastalığım ilerleyip solunum sıkıntısı başlayınca öleceğimi düşündüm. Pandemi ilk başladığında Seyhan Devlet Hastanesinde başhekimdim ve orada yoğun bakımda yatan hastalarım da oldu, süreçleri çok iyi biliyorum. Burada inanç çok önemli, genel olarak sağlığınız çok önemli. Hep dedim ki 'Ben elimden gelen gayreti göstereyim, tedaviye uyum sağlayayım, oksijen desteğimi alayım, beslenmeme dikkat edeyim, dinleneyim, soğukkanlı olayım, ben elimden geleni yapayım, eğer bu hastalık zaten benim ecelimse, Rabbim bana bu kadar ömür vermişse yapacağım bir şey yok'. Allah nasip etti, benim gayretlerim, doktorların destekleriyle tabii ki ölüm korkusunu yaşayarak bu süreci atlattım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Gervinho Cristiano Arda Turan Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalığım ilerleyip solunum sıkıntısı başlayınca öleceğimi düşündüm" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 11:23:15. #1.15#

title