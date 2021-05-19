KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Eklemlerim, kemiklerim ve kaslarım kısacası her tarafım ağrıyordu"
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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Eklemlerim, kemiklerim ve kaslarım kısacası her tarafım ağrıyordu"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Eklemlerim, kemiklerim ve kaslarım kısacası her tarafım ağrıyordu'
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Sağlık

Ardahan'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 18 gün hastanede tedavi görerek atlatan 39 yaşındaki Erman Albayrak, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Ardahan'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 18 gün hastanede tedavi görerek atlatan 39 yaşındaki Erman Albayrak, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Fizik öğretmeni Albayrak, AA muhabirine, virüsün kendisinde yüksek ateş ile belirti gösterdiğini söyledi.

Kas ve kemik ağrılarının yanı sıra koku ve tat kaybı şikayeti üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve burada yapılan testinin pozitif çıktığını ifade eden Albayrak, "İlk gün çok ciddiye almadım ve evde kaldım ancak nefes almamanın ciddiyeti gittikçe artınca bunun Kovid-19 olduğunu düşündüm. Gece ambulansla hastaneye kaldırıldım." diye konuştu.

Bu süreçte yaklaşık 4 gün nefes almakta zorlandığını anlatan Albayrak, şunları söyledi:

"Yüzde 25-30 gibi bir nefes alma şansım vardı. O an yatakta sağa veya sola dönemiyorsunuz. Döndüğünüz zaman efor sarf ediyorsunuz. Doğal olarak bu da nefes darlığı ile etkiliyor. Bayılma olayına geçiyorsunuz. Üç gün boyunca uyuyamadım, yemek yiyemedim. Toplamda 18 gün hastanede kaldım. Bu sürede 200'e yakın iğne, 200'e yakın hap aldım."

"Böyle bir ağrı görmedim"

Albayrak, bu süreçte sağlık ekiplerinin uyarılarının ne kadar önemli olduğunu hastaneye düşünce anladığını belirterek, herkesin kurallara ve özellikle temizliğe çok önem vermesini istedi.

Spor yaptığı için sağlıklı olduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Spor yaptığım için Kovid-19'u ciddiye almamıştım, keşke alsaydım. Eklemlerim, kemiklerim ve kaslarım kısacası her tarafım ağrıyordu. Sanki üstümden tır geçmiş gibi bir ağrı vardı ve hareket edemiyordum. Normal bir ağrıdan bahsetmiyorum, kopacak ve kırılacak gibi. Yani biri bana dokunsa bile kırılacak gibi bir ağrı. Sadece eklem yerlerim değil, tüm kemiklerim ve kaslarım ağrımaya başladı. Böyle bir ağrı görmedim. Sürecimin entübeye doğru gideceği düşünülüyordu çünkü göstergeler buna doğru gidiyordu. Şükür virajı döndüm, şu an sağlıklıyım."

Albayrak, spor yapan, sağlıklı olduğunu düşünen herkese koronavirüsü ciddiye almasını ve tedbirleri elden bırakmamasını tavsiye etti.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Eklemlerim, kemiklerim ve kaslarım kısacası her tarafım ağrıyordu'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Eklemlerim, kemiklerim ve kaslarım kısacası her tarafım ağrıyordu'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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