KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalığı atlatalı 2 ay oldu ancak hala nefes almakta zorlanıyorum"

Amasya'nın Taşova ilçesinde yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 57 yaşındaki Adnan Özkök, tedavi sırasında yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 57 yaşındaki Adnan Özkök, tedavi sırasında yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Evli ve 2 çocuk babası Özkök'ün yaklaşık 4 ay önce sırt ağrısı ve ateş şikayetleriyle gittiği Taşova Devlet Hastanesinde yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Evinde karantinaya giren Özkök, durumunun ağırlaşması üzerine Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çekilen filmlerinde virüsün ciğerlerini tamamen sardığı tespit edilen Özkök, Tokat Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisine alındı.

Solunum desteği verilerek 12 gün yoğun bakımda kalan Özkök, göğüs hastalıkları servisinde de yaklaşık 20 gün yattı.

Tedavi süreci 45 günü bulan Özkök, AA muhabirine, hiçbir sağlık sorunu bulunmayan ve kendisine iyi bakan biri olmasına rağmen Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

"Yoğun bakımda yattığım süre içinde çok sıkıntılar yaşadım"

Tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini dile getiren Özkök, "Yoğun bakımda yattığım süre içinde çok sıkıntılar yaşadım, karşımda yatan diğer hastaların halini görünce psikolojim bozuldu. Doktorlardan beni yoğun bakımdan çıkarmalarını istedim ancak çıkarsam geri dönüşümün olmayacağını söylediler." diye konuştu.

Sürekli ölümü düşündüğünü anlatan Özkök, "Hastaneden çıkacağıma şüphem vardı. Öldüğüm zaman üzerime toprak atıldığı anı bile düşündüm." dedi.

Özkök, yaşadığı zor günleri unutamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız bu hastalığı kesinlikle basite almasın, herkes tedbirini alsın. Allah bu hastalığı düşmanımın başına vermesin. Çok tehlikeli ve acı veren bir hastalık. Vatandaşlarımız yoğun bakımdaki hastaların durumlarını görseler, eminim daha tedbirli davranırlar. Bu hastalığı çeken bilir. Hastalığı atlatalı 2 ay oldu ancak hala nefes almakta zorlanıyorum, sırtım ağrıyor. Tedbirlere uymayanlar yoğun bakımdaki hastaları görmedikleri için sonucu tahmin edemiyor olabilir ama sevdiklerinden uzak kalacakları 10 gün bile bir ömür gibi geçecek, unutmasınlar. Kendileri değilse bile en sevdikleri yoğun bakıma düşebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur