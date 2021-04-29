KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalığı atlatalı 2 ay oldu ancak hala nefes almakta zorlanıyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalığı atlatalı 2 ay oldu ancak hala nefes almakta zorlanıyorum"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastalığı atlatalı 2 ay oldu ancak hala nefes almakta zorlanıyorum'
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Sağlık

Amasya'nın Taşova ilçesinde yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 57 yaşındaki Adnan Özkök, tedavi sırasında yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 57 yaşındaki Adnan Özkök, tedavi sırasında yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Evli ve 2 çocuk babası Özkök'ün yaklaşık 4 ay önce sırt ağrısı ve ateş şikayetleriyle gittiği Taşova Devlet Hastanesinde yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Evinde karantinaya giren Özkök, durumunun ağırlaşması üzerine Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çekilen filmlerinde virüsün ciğerlerini tamamen sardığı tespit edilen Özkök, Tokat Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisine alındı.

Solunum desteği verilerek 12 gün yoğun bakımda kalan Özkök, göğüs hastalıkları servisinde de yaklaşık 20 gün yattı.

Tedavi süreci 45 günü bulan Özkök, AA muhabirine, hiçbir sağlık sorunu bulunmayan ve kendisine iyi bakan biri olmasına rağmen Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

"Yoğun bakımda yattığım süre içinde çok sıkıntılar yaşadım"

Tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini dile getiren Özkök, "Yoğun bakımda yattığım süre içinde çok sıkıntılar yaşadım, karşımda yatan diğer hastaların halini görünce psikolojim bozuldu. Doktorlardan beni yoğun bakımdan çıkarmalarını istedim ancak çıkarsam geri dönüşümün olmayacağını söylediler." diye konuştu.

Sürekli ölümü düşündüğünü anlatan Özkök, "Hastaneden çıkacağıma şüphem vardı. Öldüğüm zaman üzerime toprak atıldığı anı bile düşündüm." dedi.

Özkök, yaşadığı zor günleri unutamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız bu hastalığı kesinlikle basite almasın, herkes tedbirini alsın. Allah bu hastalığı düşmanımın başına vermesin. Çok tehlikeli ve acı veren bir hastalık. Vatandaşlarımız yoğun bakımdaki hastaların durumlarını görseler, eminim daha tedbirli davranırlar. Bu hastalığı çeken bilir. Hastalığı atlatalı 2 ay oldu ancak hala nefes almakta zorlanıyorum, sırtım ağrıyor. Tedbirlere uymayanlar yoğun bakımdaki hastaları görmedikleri için sonucu tahmin edemiyor olabilir ama sevdiklerinden uzak kalacakları 10 gün bile bir ömür gibi geçecek, unutmasınlar. Kendileri değilse bile en sevdikleri yoğun bakıma düşebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Meral Kaplan Serdar Ortaç
Spor Rıza Kayaalp Ali Tandoğan Bülent Uygun Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalığı atlatalı 2 ay oldu ancak hala nefes almakta zorlanıyorum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:35:58. #1.16#

title