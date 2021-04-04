KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastanede yatarken tam nefesi bırak, yarım nefes bile çekemiyordum"
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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastanede yatarken tam nefesi bırak, yarım nefes bile çekemiyordum"

Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Sağlık

Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ön cephede mücadele eden, bu süreçte yakalandığı hastalığı yenerek görevinin başına dönen Çankırı Devlet Hastanesinde görevli acil tıp uzmanı Dr. Murat Türkaslan, yaşadıklarını anlattı.

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Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ön cephede mücadele eden, bu süreçte yakalandığı hastalığı yenerek görevinin başına dönen Çankırı Devlet Hastanesinde görevli acil tıp uzmanı Dr. Murat Türkaslan, yaşadıklarını anlattı.

Türkaslan, AA muhabirine, daha önce bu kadar hızlı ilerleyen bir enfeksiyonla hiç karşılaşmadıklarını söyledi.

Acil servis olarak koronavirüsle temasta en ön cephede yer aldıklarına işaret eden Türkaslan, "Kliniğimizde uzmanlarımızın hepsi koronavirüse yakalandı, yüzde 80'i de ağır atlattı. Hastalık çok hızlı ilerliyor. Ben de hep hafife alıyordum ama oksijen seviyem gözlerimin önünde her gün düşüyordu." dedi.

Hastalığın başlarında dayanılmaz eklem ağrıları, ateş ve titreme yaşadığını aktaran Türkaslan, ilk başlarda ateş ve titremeler olduğunu, daha sonra az bir merdiven çıktığında bile nefes darlığı yaşadığını kaydetti.

Hayatının her döneminde spor yapmasına rağmen hastalık sürecinde nefes almakta zorluk yaşadığını anlatan Türkaslan, "Durumumun ağırlaşması üzerine hastanede 5 gün tedavi aldım. Nefes alamamak şu dünyadaki en zor şey. Hastanede yatarken tam nefesi bırak, yarım nefes bile çekemiyordum. Çektiğimde göğsümde ağrılar oluyordu. Çeyrek nefes ala ala süreci yaşadım. Bunu yaşadığım için çevremdekileri hep hastalığı basite almamaları için uyarıyorum. Birçok yakınımı bu hastalıktan kaybettim, kendim de çok ağır atlattım. Onun için çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Koronavirüs hastalığının vücutta pıhtılaşmaya yol açtığını, bazı vatandaşların ilaçlara önem vermediğini belirten Türkaslan, şöyle konuştu:

"Koronavirüsün ilk zamanlarında anlam veremediğimiz kadar beyne pıhtı atmalar, kalp krizleri oluyordu. Bunun sebebi araştırıldığında anladılar ki koronavirüs pıhtılaşma yapıyor. Halkımıza tavsiyem, hastalığı atlatsalar bile kan sulandırıcı ilaçlarına kesinlikle devam etsinler çünkü doktor yakınlarımda bile var, hastalığı atlatmış, aradan bir ay geçmiş kalp krizi geçiriyor. Bu sadece bizim değil, dünyanın bilmediği bir virüstü, tedavisi de tam bilinmiyordu ama hastalık ilerledikçe tedavisinde çok daha iyi noktalara geldik."

Hastalığa yakalandıktan sonra pişmanlığın fayda vermediğinin altını çizen Türkaslan, herkesin kurallara uyması gerektiğini kaydetti.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastanede yatarken tam nefesi bırak, yarım nefes bile çekemiyordum'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastanede yatarken tam nefesi bırak, yarım nefes bile çekemiyordum'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastanede yatarken tam nefesi bırak, yarım nefes bile çekemiyordum'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastanede yatarken tam nefesi bırak, yarım nefes bile çekemiyordum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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