KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kemiklerimi kızdırsam acılarım geçer diye düşündüm"

Denizli'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 75 yaşındaki Hamiyet Şakar ve 66 yaşındaki Nurten Ertürk, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Pamukkale ilçesindeki evinde tek başına yaşamını sürdüren Hamiyet Şakar'ın eklem ağrıları ve öksürük şikayetleri üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Şakar, 3 günü hastanede 14 günü evde olmak üzere tedavi gördükten sonra iyileşti.

Eskişehir'den ziyarete gelen oğlundan virüs kaptığını düşünen Şakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun ev tadilatı için sürekli dışarda zaman geçirdiğini ve bir gün yüksek ateşle hastaneye gittiğini söyledi.

Oğlunun testinin pozitif çıkmasının ardından kendisinin de hemen karantinaya girdiğini ve ardından sağlık ekiplerine durumu anlattığını belirten Şakar, "Halsizlik ve iştahsızlık şikayetlerim oldu. Hastanede 3 gün yattıktan sonra taburcu edildim." dedi.

Şakar, tüm önlemleri aldığı ve ihtiyaçları dışında dışarı çıkmamasına rağmen virüse yakalandığını dile getirerek, "Hastalığı atlattım ama bu süreçte çok zor anlar yaşadım. Nefes almakta güçlük çekiyordum. Kemiklerimde yanma var gibiydi. Ağrılarımdan duramıyordum. Benim bu hastalığı atlatmam mucize. Genç yaşta olanlar kendilerine yazık etmesinler. Artık inansınlar ve biz bu hastalığı yenelim." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece yaşlıların değil, gençlerin de çok dikkatli olması gerektiği belirten Şakar, "Ben sokakta görüyorum, gençlerin özellikle çok dikkat etmesi lazım. Sadece ihtiyarlar ölmüyor. Kuralları uymayanları gördükçe onların hallerine acıyorum." ifadelerini kullandı.

Şakar, sunulan sağlık hizmeti dolayısıyla devlete teşekkür etti.

"Hayatım boyunca böyle bir acı çekmemiştim"

Hastalığı kronik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanmadan geçirmek zorunda kalan ve evindeki 16 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 66 yaşındaki Nurten Ertürk de yaşadığı kemik ağrılarını hiç unutmayacağını anlattı.

Ertürk, "Hayatım boyunca böyle bir acı çekmemiştim. Bu rahatsızlıkta o kadar çok kemiklerim sızladı ki bir soba yansa da şöyle kemiklerimi kızdırsam acılarım geçer diye düşündüm. Günlerimin nasıl geçtiğini Allah'ım ve ben biliyorum. Çok şükür kötü günler geçti." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek