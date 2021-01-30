KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yaşımdan dolayı hastalığın bu kadar ağır geçeceğini düşünmüyordum"
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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yaşımdan dolayı hastalığın bu kadar ağır geçeceğini düşünmüyordum"

30.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:10
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Malatya'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hastanede gördüğü tedavinin ardından atlatan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Üroloji Ana Bilim Dalı doktorlarından Muhammed Ali Kaya, "Hastalığın başlangıcında, yaşımdan ve sigara kullanmamamdan dolayı kendime güvenim iyiydi, bu kadar...

Malatya'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hastanede gördüğü tedavinin ardından atlatan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Üroloji Ana Bilim Dalı doktorlarından Muhammed Ali Kaya, "Hastalığın başlangıcında, yaşımdan ve sigara kullanmamamdan dolayı kendime güvenim iyiydi, bu kadar ağır geçeceğini düşünmüyordum." dedi.

Kovid-19 salgını sonrası hastanenin farklı birimlerinde görev alan Turgut Özal Tıp Merkezi Üroloji Ana Bilim Dalı Asistan Doktoru Kaya, Kasım 2020'de kırgınlık, hafif öksürük ve ateş şikayetleri yaşamaya başladı.

Öksürüğünün artması ve ateşinin yükselmesi üzerine Kovid-19 testi yaptıran 29 yaşındaki Kaya'nın sonucu pozitif çıktı.

Yapılan tetkik ve çekilen tomografi soncu zatürre teşhisi konulan Kaya, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

10 gün tedavi gören Kaya, hastalığı atlatmasının ardından taburcu edildi.

"Nefes almakta zorlandım"

Hastalık sürecini AA muhabirine anlatan Muhammed Ali Kaya, zorlu bir süreç yaşadığını, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştığını belirtti.

Nefes almakta zorlandığını ve kalp çarpıntıları olduğunu aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Rutin Kovid-19 tedavisi uygulandı, antiviral ilaçlar, serum ve oksijen tedavisi aldım. Hastalığın başlangıcında yaşımdan ve sigara kullanmamamdan dolayı kendime güvenim iyiydi, bu kadar ağır geçeceğini düşünmüyordum. Her aşamada oluşabilecek komplikasyonları bilmem nedeniyle moral anlamında zorluk yaşadım. İnsan ölüm korkusu yaşıyor, çok şükür şu an iyiyim."

Doktor olarak zaten hastalara empatiyle yaklaştıklarını, Kovid-19'a yakalanmasıyla bu duygusunun daha da arttığını anlatan Kaya, "Yaşamakla dışarıdan bakmak çok farklı şeyler. Allah insanlara yardım etsin. İnsanlara maske ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini, sağlık çalışanlarının uyarılarını dikkate almalarını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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