KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ağrılarım gripten daha şiddetliydi"

Kocaeli'de evinde ilaç tedavisiyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevine dönen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şikayetlerinin grip belirtileriyle aynı olduğunu ancak daha şiddetli ağrılar hissettiğini söyledi.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine evinde geçirdiği karantina sürecinde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Şayir, bütün dünyanın salgınla mücadele ettiğini ve insanlığın çok zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Şayir, grip belirtileri şikayeti üzerine hemen test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya aldığını dile getirdi.

Şikayetlerinin grip belirtileriyle aynı olduğuna işaret eden Şayir, şunları söyledi:

"Önce bir halsizlik, yorgunluk vardı. Aslında gribin bütün belirtileri vardı. Önce bel ağrısı, sırt ağrısı, bu tarzda başladı. Ağrılarım gripten daha şiddetliydi ama belirtileri hemen hemen aynıydı. Ara ara öksürük ve hapşırma vardı. Özellikle bel ve sırt ağrısı yoğunluktaydı ya da üşütürsünüz de birisi sizin kolunuza en ufak değdiğinde canınız acır, o hisler vardı. O belirtilerin hepsi vardı. Önce grip zannettim. Çocuklarıma ve eşime, 'Ben galiba grip oluyorum.' dedim ve odamı değiştirdim. Salonda kalmaya başladım ve çocuklarımı kendimden uzaklaştırdım. Tedbir alalım istedim. İyi ki de öyle yapmışız, iyi ki tedbirli davranmışız ve evdekilere bulaşmadı."

Hamza Şayir, karantina ve tedavi sürecini evde geçirdiğini belirterek, doktorların tavsiyesine uyduğunu ve verdikleri ilaçları kullandığını kaydetti. Bu süreçte doktorların tavsiyelerine dikkat edilmesinin önemine değinen Şayir, salgına yakalanmasının 7. gününde yaptırdığı testin negatif çıktığını bildirdi.

Virüsü yeneceğine ve hastalığı atlatacağına hep inandığını dile getiren Şayir, "Tedavi süreci umduğumdan daha rahat geçti." dedi.

Evde karantina sürecinde yaşadıklarına değinen Şayir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni karantina sürecinde en çok zorlayan şey, küçük kızıma dokunamamak, sarılamamak oldu. O beni çok zorladı. Kızımın kapının arkasından 'Baba sana bir kez dokunayım, sarılayım, başka bir şey istemiyorum.' sözleri beni çok duygulandırdı. Bu olayları birebir yaşadık. 'Ne olursun sadece bir kez sarılayım baba, başka bir şey istemiyorum.' cümleleri beni çok etkiledi. Kızım, yanıma gelemiyor diye ağlıyordu. Sağ olsun eşim, bu süreçte çok yardımcı oldu ve çok şükür atlattık. En iyi tedbir her zaman kendini korumaktır. Hastalığa yakalanmamak için en iyi ilaç, kendini korumak ve tedbirini almak."

Şayir, vatandaşların önerilere harfiyen uymasının önemine işaret ederek, önlemlere uyulmasıyla salgının azalacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay