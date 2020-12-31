KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen belediye başkanından "sigara" uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen belediye başkanından "sigara" uyarısı

31.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:05
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen belediye başkanından

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, hastalık sürecinde nefessiz kalmanın çok kötü olduğunu belirterek, "Yani hala ciddi şekilde biraz hareket ettiğim zaman nefessiz kalıyorum.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, hastalık sürecinde nefessiz kalmanın çok kötü olduğunu belirterek, "Yani hala ciddi şekilde biraz hareket ettiğim zaman nefessiz kalıyorum. İster istemez o yorgunluğu hissediyorum." dedi.

Eşi Nesrin Akay'ın halen yoğun bakımda Kovid-19 tedavisinin sürdüğünü aktaran 70 yaşındaki Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini birkaç gün olağan dışı yorgun hissetmesi üzerine 26 Kasım'da yaptırdığı testin pozitif çıktığını anlattı.

Çekilen filmde akciğerde biraz sorun olduğunun görülmesi üzerine hastanede gözlem altına alındığını ifade eden Akay, "Birkaç gün hastanede kaldım. O süreç içerisinde kendimi çok rahat hissettim, 'Herhalde bu sorun geçti.' dedim. Hastaneden çıktığımın ertesi günü birden ateş başladı. 40 dereceye kadar çıkan bir ateş oldu. Tekrar film çekildiği zaman enfeksiyonun biraz daha yaygınlaştığı fark edildi. Onun üzerine hastanede ciddi bir tedavi içerisinde oldum." dedi.

Akay, kendisinde çoğu hastada karşılaşılan sıkıntıların görülmediğini, bütünüyle yorgunluk ve eklem ağrıları hissettiğini belirtti. Yaklaşık 10 gün kadar hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini anlatan Akay, "Şu an itibarıyla sorunum aslında yorgunluk. Yani hala ciddi şekilde biraz hareket ettiğim zaman nefessiz kalıyorum. İster istemez o yorgunluğu hissediyorum. Tedavi sürecinde eklem ağrılarım oldu fakat tat alma, koku alma, birtakım ağrılar, baş ağrıları gibi şeyleri ben yaşamadım. Hastanede bulunduğum sırada çok sayıda insanın bağırdığını, ağrıdan duramadığına şahit oldum." diye konuştu.

Eşinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Akif Kemal Akay 69 yaşındaki eşi Nesrin Akay'ın da kendisinden bir hafta sonra testinin pozitif çıktığını belirtti.

Eşinin hastalığının tamamen talihsizlik olduğunu ifade eden Akay, şunları kaydetti:

"Birden ses kısıklığı ve arkasına gelen çok ciddi bir enfeksiyon onu ciddi şekilde sıkıntıya soktu. Şu anda hala yoğun bakımda makineye bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Yani belki burada bir şey söylemem gerekir; yıllardır eşime sigara içmemesini söyledim. Gerçekten bunun bir sıkıntı olduğunu düşünüyordum. Sigara niye içilir, nedir yararı? Doğrusu yaşamım boyunca anlamadım. Benim şansım, ben yaşamımda hiç sigara içmedim. Sigara, içki tarzı vücudu yoran unsurlar söz konusu değil. Uzun yıllar spor yaptım, sporcu nabzına sahibim."

Akay, eşinin bir an önce Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuşmasını umut ettiğini söyledi.

Hastalık öncesi vücudun sahip olduğu direnç önemli

Akay hastalık öncesi yaşam tarzının hastalığı yenmesinde etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.

Virüsün hala tedavisinde bilinmeyenlerin olduğunu dile getiren Akay, "Şu anda hala bilinmezliklerin korunduğu bir süreçte yapılacak şey, mümkün olduğu kadar virüse yakalanmamak ki bu bazen mümkün değil o zaman en temel nokta mümkün olduğu kadar da vücudun dirençli olarak tutulması." diye konuştu.

Virüse karşı ortak mücadele

Virüse karşı yürütülen savaşın kazanılması gerektiğini aktaran Akay, "Bu savaştaki zararı en aza indirmenin yolu da bütün insanlığın bütün ayrılıkları bir tarafa bırakarak virüs karşısında birleşmesinden ve bu hastalığa karşı ortak mücadelesinden geçiyor. Bu mücadelede herkesin siyasal, ekonomik hiçbir şekilde çıkar düşünmeden sadece insanlığı düşünerek hareket etmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Akay, hastalığa yakalandığında yaşamında hiç kötü alışkanlığı olmaması, iş dışında hobileri olması, spor yapması gibi alışkanlıkları dolayısıyla virüsten çekinmediğini anlattı.

Toplumla fazla iç içe olmalarının hastalık riski açısından en büyük dezavantajları olduğunu belirten Akay, "Maalesef bizim toplumumuz hala bunun farkına varamadı. Toplumumuz birlikte olmayı, özellikle dokunmayı çok fazla seviyor. Yakın olma onlar için önem arz ediyor. Bu aslında hepimize zarar veren çok ciddi bir alışkanlık. Umuyorum bu alışkanlıklar süreç içerisinde bir ders olarak herkesin önüne yansır, bu tür özellikle bulaşıcı rahatsızlıklardan daha az etkilenmiş oluruz." şeklinde konuştu.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Demet Özdemir Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ryan Babel Metin Oktay Güven Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ocak Maltepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen belediye başkanından "sigara" uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 11:08:36. #1.14#
title