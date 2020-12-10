KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Fizyolojik ve psikolojik olarak zor bir süreç yaşadık"
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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Fizyolojik ve psikolojik olarak zor bir süreç yaşadık"

10.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:15
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Hatay'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevinin başına dönen Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, "Hastalık sürecinde fizyolojik ve psikolojik olarak zor bir süreç yaşadık.

Hatay'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevinin başına dönen Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, "Hastalık sürecinde fizyolojik ve psikolojik olarak zor bir süreç yaşadık." dedi.

Tetikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin ve eşinin 11 Kasım'da, kızının da 22 Kasım'da Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Teşhisin konmasından sonra hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan zorlu bir süreç yaşadıklarını ve evde ilaç tedavisiyle hastalığı atlattıklarını anlatan Tetikoğlu, şöyle konuştu:

"Bende boğaz ağrısı, eşimde de öksürük vardı. Doktora gittik bize ilaç verdi. İlerleyen günlerde öksürük devam edince test yaptık ve ben pozitif çıktım, eşim de negatif çıktı. Ama eşimdeki belirtiler daha fazlaydı. Bu da şunu gösteriyor ki herkeste farklı bir belirti olabiliyor. Onun için tavsiyem, herkesin her türlü belirtide kendilerini izole etmesi. Tabii sonra eşimin de pozitif olduğu ortaya çıktı ve kendimizi hemen karantinaya aldık. İnsanın aklına farklı şeyler geliyor 'Acaba nereden bulaştı, kimlere bulaştırdık?' diye. Ben hemen bütün aile çevremi aradım, bilgilendirdim ve izole olmalarını söyledim çünkü bu bir sorumluluktu."

"Hastalığın gizlenmemesi gerekiyor"

Vakadaki yayılışın hastalığın gizlenmesinden de kaynaklandığını dile getiren Tetikoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı arkadaşlarımın koronaya yakalandığını duyunca aradım, 'Geçmiş olsun.' dedim ama maalesef üzülerek şunu gördüm, arkadaşlarımız hastanede yatıyor, solunum cihazına bağlı ve 'Ben korona değilim.' diyor. Böyle bir şey olur mu? Korona herkesin başına gelebilecek bir hastalık. Saklanılabilecek bir hastalık değil. Özellikle bu hastalığı aleni olarak herkese duyurmak gerekiyor ki insanlar tedbirini alsın. Ama sanki utanılacak bir hastalık gibi bazı kişiler bunu saklıyor. Halbuki bunu gizlemekle bir nevi bazı kişilerin ölümüne kadar sebep olabilecek olaylar olabilir. Ümit ediyorum en kısa zamanda bu illetten kurtuluruz."

Tetikoğlu, hastalığı gizlemenin aynı zamanda suç olduğuna da işaret etti.

Bunun için Hatay'da da tedbirleri artırdıklarını anlatan Tetikoğlu, özellikle izolasyonu ihmal eden kişilere cezalar verildiğini söyledi.

"Üzerimize düşen her şeyi yapmalıyız"

Hatay'daki vaka artış hızının da kış nedeniyle insanların kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmesiyle alakalı olduğuna değinen Tetikoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda il genelinde 129 filyasyon ekibimiz var ve burada 300'e yakın kişi bulunuyor. İzolasyon için ise 835 kişilik 602 ekibimiz var. Denetimde 497 ekibimiz var ve burada da 1448 kişi görevli. Vefa grubunda 579 kişi var, bu grubumuz azalmıştı ancak Bakanımızın ve Valimizin talimatıyla bu sayıyı artıracağız. İnsanlar başına gelmeden anlamıyor. Bu bir felakettir ama bu millet bir kurtuluş mücadelesi vermiştir, birçok badireler de atlatmıştır. Bu hastalığın bertaraf edilmesi için üzerimize düşen her şeyi yaparsak hallolmayacak bir konu değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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