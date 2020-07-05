KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Sigarasız hayat ve spor sayesinde Kovid-19'u yendi
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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Sigarasız hayat ve spor sayesinde Kovid-19'u yendi

Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra hastaneye kaldırılan ve 10 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan 49 yaşındaki Ersan Yılmaz, çabuk iyileşmesini spor yapması ve sigara kullanmamasına borçlu olduğunu söyledi.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Sigarasız hayat ve spor sayesinde Kovid-19'u yendi
05.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:06

Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra hastaneye kaldırılan ve 10 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan 49 yaşındaki Ersan Yılmaz, çabuk iyileşmesini spor yapması ve sigara kullanmamasına borçlu olduğunu söyledi.

Esenyurt'ta servis şoförlüğü yapan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle bir yakınının cenaze törenine katıldıktan sonra, önce eşinin bir hafta sonra da kendisinin rahatsızlandığını anlattı. Vücudundaki tüm eklemlerin ve başının şiddetli şekilde ağrıdığını ve ateşinin yükseldiğini belirten Yılmaz, hastanede yapılan kontrollerde ikisine de Kovid-19 teşhisinin konulduğunu dile getirdi.

Yılmaz, hastanede yoğun bakıma alındığını, nefes alıp vermede problem yaşamadığı için solunum cihazına bağlanmasına gerek duyulmadığını aktardı.

On günlük tedavinin ardından iyileştiklerini ve taburcu edildiklerini ifade eden Ersan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Eşimin tedavisi benden biraz daha uzun sürdü. Benden yaklaşık on gün sonra iyileşti. Ben iyileştikten sonra da hastaneden ayrılmadım. Eşim çok acı çekiyordu, nefes alamıyordu, solunum cihazına bağlıydı. Ancak sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaç var doktorlar o ilacı verdikten sonra eşim iyileşme sürecine girdi. Ben ona göre hastalığı daha kolay atlattım. Tedavimle ilgilenen doktor çok şaşırmıştı. İlk kez böyle hızlı iyileşen bir hastaya şahit olduğunu söyledi. Bunu da spor yapmama ve sigara içmememe, bir de daha önce herhangi önemli bir hastalık geçirmememe bağladı. Allah'a şükür şimdi çok iyiyim."

Yılmaz, Kovid-19 nedeniyle çok acı çektiğini, o günden sonra sokağa çıktığında ve kapalı alanlarda mutlaka maske taktığını ve kesinlikle kalabalık alanlardan uzak durduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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