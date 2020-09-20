Kovid-19 hastaları için dua edip sağlık çalışanları için konvoy düzenlediler Samsun'da, Mercedes Kulübü Derneği üyeleri ve klasik otomobil tutkunları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastalar için dua edip, sağlık çalışanları için konvoy halinde tur attı.

Samsun'da, Mercedes Kulübü Derneği üyeleri ve klasik otomobil tutkunları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastalar için dua edip, sağlık çalışanları için konvoy halinde tur attı. Samsun Mercedes Kulübü Derneği üyeleri ve klasik otomobil tutkunları, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki dernek önünde toplandı. Maske ve kolonya ikramında bulunulan etkinlikte, sosyal mesafeye de dikkat edildi. Çınaraltı Camisi imamı Niyazi Gündüz, Kovid-19'a yakalanan hastalar için dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Grup daha sonra sağlık çalışanlarına destek amacıyla konvoy düzenleyerek Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Emek Park'ta Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Samsun Mercedes Kulübü Derneği Başkanı Ceyhun Ercan, AA muhabirine, dünya ve Türkiye'nin Kovid-19'dan dolayı sıkıntı çektiğini söyledi. Dernek olarak destek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Ercan, "Hastalarımızın şifa bulması ve vefat eden hastalarımız adına dua okuduk. İnşallah en kısa zamanda bu beladan kurtulmak adına duamız yerini bulur. Aynı zamanda ülkemizdeki fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim." dedi. Kaynak: AA