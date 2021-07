Kovid-19 haritasında mavi kategoriye geçen Aydın'da Vali Aksoy'dan "Rehavete kapılmayın" uyarısı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "sarı" kategoriden "mavi"ye geçen kentte, vatandaşlara tedbirlere harfiyen uymaya devam edilmesi çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Aydın'da en az bir doz Kovid-19 aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını belirterek, "Aydın'ın kararı mavi." ifadesini kullandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il arasındaki Aydın'da aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

"Temennimiz daha iyi bir boyuta ilimizi taşıyabilmek"

Vali Aksoy, bu başarının nasıl sağlandığını ve salgının sona ermesi için yürütülen çalışmaları AA muhabirine anlattı.

Koronavirüsle mücadele konusunda tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Aksoy, "Temennimiz daha iyi bir boyuta ilimizi taşıyabilmek. Özellikle maske, mesafe ve hijyen konularına herkesin büyük bir titizlikle uyması büyük önem taşımaktadır." dedi.

Salgınla mücadeledeki en önemli unsurun aşı olduğuna işaret eden Aksoy, sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini dile getirdi.

Aşılama ve alınan tedbirlerle kentin "mavi" kategoriye geçtiğini vurgulayan Aksoy, bu konuda duyarlılık gösteren Aydın halkına teşekkür etti.

Aksoy, salgın bitene kadar çalışmalara ara verilmeden devam edileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Mavi kategoriye geçmiş durumdayız 75,2 ile. Hedefimiz bunu daha üst sıralara taşımak. Mücadeleyi sürdürerek daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Aydın olarak sağlık ekiplerimizin daha rahat çalışmaları için Kovid destek birimi oluşturduk. Sağlık Müdürlüğümüze araç temin ederek, alanda daha sağlıklı çalışmalarına imkan sağladık. Özellikle Efeler, Nazilli ve Söke'de üç ayrı birim oluşturarak onların da çevresindeki ilçelere hizmet sunabilecekleri bir birim oluşturup yapılan çalışmaları destekledik."

Her noktaya aşı ekibi

Mutasyonlu vakaları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirerek hastalığın bulaş hızını azalttıklarını dile getiren Aksoy, "Her noktada seyyar aşı ekibi oluşturduk, vatandaşlarımıza her türlü aşı yapılabilecek ortamı hazırladık. Vatandaşlarımızın olduğu her noktaya ekiplerimizi göndererek aşılarını yapıyoruz." dedi.

Vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini ifade eden Aksoy, "Kontrolü normalleşme süreci toplumumuzda sanki bitmiş gibi bir duyguya neden olmuş olabilir. Ancak henüz bitmedi. Özellikle mutasyonlu vakalar karşımıza çıkabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan büyük bir duyarlılık içerisinde kurallara uymalarını istirham ediyorum. Hep birlikte mücadeleyle bunu başaracağız." diye konuştu.

Aşı yaptıran vatandaşlardan Latif Yılmaz (62), sistemin çok iyi işlediğini, aşı olmaya adeta koşarak geldiğini söyledi.

İlk doz aşısını yaptıran Ozan Bacak da salgının bitmesi ve hayatın normale dönmesi için aşılanmanın şart olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun