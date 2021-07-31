Kovid-19 haritasında mavi kategoriye geçen Aydın'da Vali Aksoy'dan "Rehavete kapılmayın" uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 haritasında mavi kategoriye geçen Aydın'da Vali Aksoy'dan "Rehavete kapılmayın" uyarısı

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Sağlık

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "sarı" kategoriden "mavi"ye geçen kentte, vatandaşlara tedbirlere harfiyen uymaya devam edilmesi çağrısı yaptı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "sarı" kategoriden "mavi"ye geçen kentte, vatandaşlara tedbirlere harfiyen uymaya devam edilmesi çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Aydın'da en az bir doz Kovid-19 aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını belirterek, "Aydın'ın kararı mavi." ifadesini kullandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il arasındaki Aydın'da aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

"Temennimiz daha iyi bir boyuta ilimizi taşıyabilmek"

Vali Aksoy, bu başarının nasıl sağlandığını ve salgının sona ermesi için yürütülen çalışmaları AA muhabirine anlattı.

Koronavirüsle mücadele konusunda tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Aksoy, "Temennimiz daha iyi bir boyuta ilimizi taşıyabilmek. Özellikle maske, mesafe ve hijyen konularına herkesin büyük bir titizlikle uyması büyük önem taşımaktadır." dedi.

Salgınla mücadeledeki en önemli unsurun aşı olduğuna işaret eden Aksoy, sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini dile getirdi.

Aşılama ve alınan tedbirlerle kentin "mavi" kategoriye geçtiğini vurgulayan Aksoy, bu konuda duyarlılık gösteren Aydın halkına teşekkür etti.

Aksoy, salgın bitene kadar çalışmalara ara verilmeden devam edileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Mavi kategoriye geçmiş durumdayız 75,2 ile. Hedefimiz bunu daha üst sıralara taşımak. Mücadeleyi sürdürerek daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Aydın olarak sağlık ekiplerimizin daha rahat çalışmaları için Kovid destek birimi oluşturduk. Sağlık Müdürlüğümüze araç temin ederek, alanda daha sağlıklı çalışmalarına imkan sağladık. Özellikle Efeler, Nazilli ve Söke'de üç ayrı birim oluşturarak onların da çevresindeki ilçelere hizmet sunabilecekleri bir birim oluşturup yapılan çalışmaları destekledik."

Her noktaya aşı ekibi

Mutasyonlu vakaları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirerek hastalığın bulaş hızını azalttıklarını dile getiren Aksoy, "Her noktada seyyar aşı ekibi oluşturduk, vatandaşlarımıza her türlü aşı yapılabilecek ortamı hazırladık. Vatandaşlarımızın olduğu her noktaya ekiplerimizi göndererek aşılarını yapıyoruz." dedi.

Vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini ifade eden Aksoy, "Kontrolü normalleşme süreci toplumumuzda sanki bitmiş gibi bir duyguya neden olmuş olabilir. Ancak henüz bitmedi. Özellikle mutasyonlu vakalar karşımıza çıkabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan büyük bir duyarlılık içerisinde kurallara uymalarını istirham ediyorum. Hep birlikte mücadeleyle bunu başaracağız." diye konuştu.

Aşı yaptıran vatandaşlardan Latif Yılmaz (62), sistemin çok iyi işlediğini, aşı olmaya adeta koşarak geldiğini söyledi.

İlk doz aşısını yaptıran Ozan Bacak da salgının bitmesi ve hayatın normale dönmesi için aşılanmanın şart olduğunu ifade etti.

Kovid-19 haritasında mavi kategoriye geçen Aydın'da Vali Aksoy'dan 'Rehavete kapılmayın' uyarısı
Kovid-19 haritasında mavi kategoriye geçen Aydın'da Vali Aksoy'dan 'Rehavete kapılmayın' uyarısı
Kovid-19 haritasında mavi kategoriye geçen Aydın'da Vali Aksoy'dan 'Rehavete kapılmayın' uyarısı
Kovid-19 haritasında mavi kategoriye geçen Aydın'da Vali Aksoy'dan 'Rehavete kapılmayın' uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı
Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı
Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Sayhan: 'Bu saatlerde dışarı çıkmayın, ölümcül olabilir'
Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Sayhan: "Bu saatlerde dışarı çıkmayın, ölümcül olabilir"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Erken Oğulcan Engin Sevda Erginci
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 haritasında mavi kategoriye geçen Aydın'da Vali Aksoy'dan "Rehavete kapılmayın" uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 11:25:32. #1.14#

title