Kovid-19 günlerinde Sultanbeylili yaşlılara şefkat eli uzatıldı
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Kovid-19 günlerinde Sultanbeylili yaşlılara şefkat eli uzatıldı

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında Sultanbeyli'de yaşayan yüzlerce yaşlıya şefkat eli uzatıldı.

Kovid-19 günlerinde Sultanbeylili yaşlılara şefkat eli uzatıldı
31.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:43

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında Sultanbeyli'de yaşayan yüzlerce yaşlıya şefkat eli uzatıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ikameti ilçede olan yaşlılara İstanbul'un tarihi, kültürel ve dini mekanları gezdirildi, yemek ikramında bulunuldu, yaşlılar için sohbet programları ve kıyafet yardımı yapıldı. Kovid-19 salgının başlamasıyla birlikte geziler ertelenirken, proje bütçesiyle ilçedeki 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan yüzlerce vatandaş evlerinde ziyaret edilerek, gıda ve hijyen seti yardımı gerçekleştirildi.

Ayrıca Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30-31 Mayıs tarihlerinde ev ziyaretleri yaparak, kuru gıda, kahvaltılık, sebze-meyve ve hijyen seti dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, gerçekleştirilen proje kapsamında bugüne kadar 135 bin lira bütçeyle 500 haneye hijyen kiti, 200 haneye gıda yardımı dağıttıklarını belirtti.

Normalleşme sürecine geçiş yapıldığı bu günlerde kontrollü sosyal hayat kapsamında tedbirleri sıkı tuttuklarını ifade eden Kubilay, şunları kaydetti:

"Bu salgını kişisel temizliğimize ve çevresel temizliğe dikkat ederek yenebiliriz. Hep birlikte devletimizin aldığı tedbirlere sıkı bir şekilde uyarsak bu salgını en az hasarla atlatabilir ve eski günlerimize daha hızlı bir şekilde dönebiliriz. Sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç büyüklerimizin her zaman hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılarımıza hissettirmeye devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Darülaceze Vakfına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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