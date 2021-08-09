Kovid-19 gölgesindeki Tokyo 2020 unutulmaz anlara sahne oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları tamamlanırken oyunlar boyunca unutulmaz anlar yaşandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları tamamlanırken oyunlar boyunca unutulmaz anlar yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 16 gün boyunca 205 ülkeden 11 binden fazla sporcu büyük bir mücadele verdi.

2020'de yapılması gereken ama Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen oyunlar seyircisiz yapılarak tarihe geçti.

Resmi açılışı 23 Temmuz'da gerçekleştirilen oyunlarda sporcular 24 Temmuz'dan itibaren birçok branşta madalya için büyük bir mücadele verdi.

400 metre engellide tarihin en iyi yarışı oldu

Oyunların 11. gününde tarihin en iyi 400 metre engelli yarışı gerçekleştirildi.

Milli atlet Yasmani Copello Escobar'ın da yarıştığı ve 6. olduğu 400 metre engelli finalinde farklı alanlarda rekorlar kırıldı. Yarışta dünya 1 numarası Norveçli Karsten Warholm 45.94'lük derecesiyle birinci olurken ayrıca kendisine ait dünya rekorunu (46.70) geliştirdi.

ABD'li Rai Benjamin ise 46.17'lik derecesiyle Kuzey Amerika rekoru kırarak gümüş madalya alırken, 46.72'lik derecesiyle bronz madalya elde eden Brezilyalı Alison dos Santos ise Güney Amerika rekorunu kırdı.

Milli atlet Escobar ise finaldeki derecesiyle kendine ait Türkiye rekorunu tekrarladı.

Yüzmede kadınlar 100 metre sırtüstünde rekor rekabeti

Yüzmede kadınlar 100 metre sırtüstünde iki günde üst üste rekorlar kırıldı.

ABD'li Regan Smith yarı final yarışında 57.86'lık derecesiyle rekor kırdı. Final yarışında ise büyük bir madalya mücadelesi yaşanırken, Avustralyalı Kaylee McKeown 57.47'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. Yarı finalde rekor kıran Regan Smith ise 58.05'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

Yüzmenin yanı sıra halter ve atıcılıkta da sporcular yeni rekorlar kırmayı başardı.

Teniste Osaka ve Barty erken elendi, Djkovic altın slam'i yapamadı

Oyunlarda merakla beklenen branşlardan biri tenis olurken favori isimler oyunlarda erken elenmekten kurtulamadı.

Kadınlarda tekler 1 numarada bulunan Avustralyalı Ashleigh Barty, ilk turda sürpriz bir şekilde yenilen isim oldu. Dünya sıralamasının 48. sırasında bulunan İspanyol Sara Sorribes Tormo'ya mağlup olan Barty, oyunlara erken veda etti.

Dünya 2 numarası Naomi Osaka da üçüncü turda dünya 42 numarası Çek Marketa Vondrousova'ya yenilerek elenen favori isimlerden biri oldu.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic ise yarı finalde Alman Alexander Zverev'e "altın-slam" yapma şansını Tokyo 2020'de kaçırdı.

Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan Djokovic, Tokyo 2020'yi kazandıktan sonra 2021'in son büyük tenis turnuvası Amerika Açık'ı kazanmayı hedefliyordu. Djokovic böylece tarihte "altın-slam" yapabilen ilk ve tek erkek tenisçi olma fırsatını kaçırdı.

Simon Biles çok konuşuldu

Oyunlarda konuşulan isimlerden biri de ABD'li cimnastikçi Simone Biles oldu.

Dünyanın en önemli cimnastikçilerinden biri olan Biles, Tokyo 2020'de yaşadığı zihinsel sağlık sorunları nedeniyle bazı yarışlara katılmadı.

Artistik cimnastikteki genel tasnif, atlama masası, asimetrik bar ve yer aleti finallerine çıkmayan 24 yaşındaki sporcu, oyunların 11. gününde ise denge aletinde mücadele etti. ABD'li cimnastikçi bu kategoride Çinli rakiplerinin gerisinde kalarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Simon Biles yaşadığı sorunlara rağmen kariyerindeki 31. madalyayı almayı başardı.

Cezayirli sporcudan Filistin'e destek

Cezayirli judocu Fethi Nourine Filistin'e destek vermek amacıyla oyunlardan çekildi.

73 kiloda mücadele eden Nourine, Filistin'e destek vermek amacıyla son 32 tur mücadelesinin olası eşleşmesinde rakibi olacak İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlardan çekilme kararı aldı.

Uluslararası Judo Federasyonu böyle bir karar alması nedeniyle Cezayirli judocunun lisansını askıya aldı.

ABD basketbolda 17 yıl sonra yenildi ama altın madalyayı aldı

NBA oyuncularından kurulu ABD grup mücadelesinde Fransa'ya 83-76 yenildi.

Olimpiyatlarda 17 yıl sonra mağlubiyet yaşayan ABD buna rağmen finalde Fransa'yı 87-82 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

ABD 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio'dan sonra 2020 Tokyo'da da altın madalyaya ulaştı. ABD, olimpiyatta 20. kez yer alan erkek basketbolunda toplamda ise 16. kez şampiyon oldu.

Irkçı söylemlerde bulunan Moster kovuldu

Bisiklet yol yarışları sırasında Etiyopyalı Amanuel Ghebrezgabier ile Cezayirli Azzedine Lagab'a yönelik ırkçı söylemlerde bulunan Almanya Bisiklet Birliğinin sportif direktörü Patrick Moster'ın görevine son verildi.

Daha sonra özür dilemesine rağmen Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonu tarafından Moster'ın görevine son verildi.

San Marino tarihindeki ilk madalya sevincini yaşadı

San Marino olimpiyat tarihindeki ilk madalya sevincini Tokyo 2020'de yaşadı.

34 bin nüfusa sahip San Marina, atıcılık trap kategorisinde Alessandra Perilli ile bronz madalya aldı. Atılcılıkta ve güreşte birer gümüş ve bronz madalya daha alan San Marino, olimpiyatlarda tüm zamanlarda, madalya elde eden en küçük ülke olarak tarihe geçti.

Oyunlara 5 sporcuyla katılan San Marino 3 madalya kazanma başarısı da gösterdi.

Bu arada boksta 57 kiloda sporcusu Samuel Takyi'nin bronz madalya almasıyla Gana'ya 29 yıl sonra olimpiyat madalyası kazandırdı. Gana son olarak Barselona 1992'de madalya almıştı.

Bu arada Katarlı halterci Fares İbrahim Elbakh 96 kiloda altın madalya alarak ülkesinin tarihindeki ilk olimpiyat şampiyonu oldu.

Yüksek atlamada iki sporcu birden altın madalya aldı

Tokyo 2020'de erkekler yüksek atlamada iki sporcu birden altın madalyanın sahibi oldu.

Katarlı Mutaz Essa Barshim, İtalyan sporcu Gianmarco Tamberi ile Belaruslu Maksim Nedasekau 2.37 metre atlayarak aynı dereceyi yaptı.

Üç sporcudan geçerli atlayış sayıları aynı olan Barshim ile Tamberi olimpiyat altın madalyasını paylaştı. Rakiplerinin gerisinde kalan Nedasekau ise ülkesine bronz madalya kazandırdı.

Kübalı güreşçi Lopez 4 altınla tarihe geçti

Güreşte erkekler grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp'in en büyük rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez de Tokyo 2020'de tarihe geçen isimlerden biri oldu.

Tokyo 2020'de olimpiyat şampiyonu olan Lopez, bu başarısıyla 4 olimpiyatta arka arkaya altın madalya kazanan ilk güreşçi olarak adını tarihe yazdırdı.

ABD'li atlet Felix madalya sayısını 11'e çıkardı

Atletizmde kadınlar 4x400 metre bayrak yarışını ABD kazanırken, takımı adına yarışan Allyson Felix madalya sayısını böylece biraz daha artırma şansı buldu.

400 metre finalinde bronz madalya kazanan Felix, takımıyla elde ettiği altın olimpiyat şampiyonluğuyla madalya sayısını 11'e çıkardı.

Etiyopyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı

Atletizmde bir başka tarihi sonuç ise kadınlar 1500 metre finalinde yaşandı.

Bu yarışta altın madalyayı alan Etiyopyalı Faith Kipyegon, olimpiyat rekoru kırdı. 3.53.11'lik derecesiyle bunu başaran 33 yıl önce 1988 Seul'de Romanyalı Paula Ivan'ın 3.53.96'lik derecesini geçmeyi başardı.

Seul'daki bir başka rekor da geçildi

Atletizmde Seul 1988'de kırılan bir başka rekor daha Tokyo 2020'de tarihe gömüldü.

Kadınlar 100 metre finalinde Jamaikalı Elaine Thompson, 10.61'lik derecesiyle hem altın madalya aldı hem de 1988 Seul ABD'li Florence Griffith Joyner'in 10.62'lik derecesini geçerek rekorunun yeni sahibi oldu.

4 branş oyunlarda ilk kez yer aldı

Tokyo 2020'de 4 branşta sporcular ilk kez ter döktü.

Sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü Tokyo 2020 programında ilk kez yer aldı. En son 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yer alan beyzbol/softbol ise yeniden oyunlara dahil edildi.

Alman kadın cimnastikçilerden cinsiyetçiliğe karşı kıyafet

Almanya Kadın Cimnastik Milli Takımı, "cimnastikte cinsel nesneleştirmeye" karşı duruş sergilemek için Tokyo 2020'deki yarışmalara tüm vücudu örten kıyafetle katıldı.

Son dönemde farklı tarzdaki kıyafetleriyle şampiyonalarda yer alan Alman Eisabeth Seitz ve Kim Bui, yarışmalara bacakların açık kaldığı mayolar yerine vücutlarının tamamını saran mayolarla çıktı.

İlk olarak nisan ayında düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda söz konusu kıyafet değişikliğine giden Alman sporcular, cimnastikte cinsel nesneleştirmeye karşı duruş sergilemek amacıyla bunu gerçekleştirdiklerini duyurmuş ve dünya genelindeki meslektaşlarından birçok destek mesajı almışlardı.

Rus sporcular kendi bayrakları altında yarışmadı

Doping skandalı sebebiyle oyunlara katılmasına izin verilmeyen ve kendi adlarına katılan Rus sporcular, ulusal marşlarını kullanmadan madalya mücadelesini verdi.

Sporcular Rusya Olimpiyat Komitesi adı altında mücadele verdi.

Sığınmacı sporcular da yer aldı

Oyunlarda Rio 2016'da olduğu gibi Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı mücadele etti.

Dünya genelinde 82 milyon yerinden edilmiş insanı temsilen oyunlarda yer alan Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı, 12 branşta 29 sporcu ile oyunlarda yer aldı.

430 kişi virüse yakalandı

Oyunların bir yıl ertelenmesine sebep olan Kovid-19 sıkıntısı oyunlar boyunca akredite olmuş kişileri zorladı.

Tokyo 2020'nin son gününde akredite olmuş kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısının 430'a yükseldiği açıklandı.

Akredite olmuş kişiler arasında 29 atlet, 25 medya mensubu, 21 gönüllü, 109 oyunlarla ilgili personelin de olduğu bildirildi.

Oyunların yapılmasına destek vermeyen hatta olmaması için imza kampanyası düzenleyen Japonlar, açılış ve kapanış günleri de protestoda bulundu.

Açılış seremonisinin yapıldığı Japonya Ulusal Stadı çevresinde toplanarak protestoda bulunan Japonlar, kapanış günü de aynı şekilde toplanarak bu yöndeki tepkilerini gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan