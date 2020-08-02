Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bogota sokaklarından görüntüler BOGOTA - Kolombiya'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde günlük yaşamlarına devam ediyor.
02.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:17
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bogota sokaklarından görüntüler BOGOTA - Kolombiya'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde günlük yaşamlarına devam ediyor. Yoğun bakım ünitelerinin dolma noktasında olduğu başkent Bogota'da vatandaşlar virüsten korunmak için maske takarak sokağa çıkıyor.
Kaynak: AA