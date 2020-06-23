HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

"Kovid-19, Finansal Teknolojiler ve KOBİ'ler" semineri

Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank'ın sponsorluğunda hayata geçirdiği "Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance"in (CEF) seminer serisi online olarak gerçekleştirildi.

23.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:29

Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank'ın sponsorluğunda hayata geçirdiği "Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance"in (CEF) seminer serisi online olarak gerçekleştirildi.

Akbank açıklamasına göre, "Kovid-19, Finansal Teknolojiler ve KOBİ'ler" başlıklı online seminerde; salgın döneminin kısa ve uzun vadedeki etkileri, bu süreçte finansal teknolojilerin kullanımı ve KOBİ'lerin izleyebileceği yol haritaları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen InsideChains Üst Yöneticisi (CEO) Cristina Dolan, KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin dünya ekonomisi için son derece önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oranlar ülkeden ülkeye değişse de var olan işletmelerin ezici çoğunluğu bu tür işletmelerden oluşuyor. Ek olarak, bu işletmeler toplam istihdamın içerisinde de önemli bir yer tutuyor. Buna rağmen, KOBİ'ler ve mikro işletmeler hızlı bir şekilde büyümek için ihtiyaç duydukları finansal kaynaklardan yoksun. Bunun ana sebebi, bu tür işletmelerin çok farklı iş alanlarında faaliyet göstermelerinin ve kullandıkları iş modellerinin büyük işletmelerin kullandıkları iş modellerinden farklı olmasının yol açtığı asimetrik bilgi problemi. Daha da önemlisi, bu tür işletmelerin ihtiyaç duydukları sermaye miktarlarının küçüklüğünün geleneksel bankaların maliyetli analiz süreçleri tarafından hizmet edilmeye uygun olmaması.

Finansal teknolojiler ve fintech alanı bu noktada devreye girerek, sundukları bağlantısallık olanakları, veriye erişim ve analiz imkanları ile KOBİ'ler ve mikro işletmelerin operasyonel risklerini çok daha etkin bir şekilde anlamayı mümkün kılıyor. Özellikle içinden geçtiğimiz salgın süreci gibi türbülanslı dönemlerde finansal teknolojilerin yoğun bir şekilde kullanımı sadece fintech şirketleri için değil, finansmana ihtiyaç duyan küçük şirketler, tüketiciler ve ekonominin geneli için yeni fırsatlar yaratıyor."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Ekonomi
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Ekonomi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor Ekonomi
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Ekonomi
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor Ekonomi
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Alişan Seda Sayan Nuri Bilge Ceylan
Spor Falcao Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: "Kovid-19, Finansal Teknolojiler ve KOBİ'ler" semineri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 14:59:43. #1.14#
title