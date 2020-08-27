Kovid-19 engeline takılan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu yeniden başladı
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Kovid-19 engeline takılan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu yeniden başladı

Şam'dan gelen heyette yer alan 4 delegede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle askıya alınan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu yeniden başladı.

27.08.2020 16:38 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:44

Şam'dan gelen heyette yer alan 4 delegede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle askıya alınan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu yeniden başladı.

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden 15'er kişi olmak üzere toplamda 45 kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyelerinin toplantısı, 3 gün aradan sonra Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yeniden başladı.

TSİ 15.00'te başlayan toplantılarda, 24 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'de yapılan testlerde Kovid-19 taşıdığı tespit edilen 4 kişi ise yer almadı.

Toplantılara başkanlık eden BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, soru almadığı ve kısa tuttuğu basın toplantısında, "Açıkça görüldüğü üzere güvenlik başlıca ve en öncelikli konu olmuştur. Bu yüzden işi hiç şansa bırakmadık ve Anayasa Komitesi'ndeki küçük grubun (yazım ekibi) toplantılarını pazartesi derhal askıya aldık." dedi.

Pedersen, delegelere yapılan ilave testler sonucu İsviçre sağlık makamlarının verdiği tavsiye doğrultusunda toplantıların yeniden başlamasına karar verdiklerini söyledi.

Sosyal mesafe ve maske takılması başta olmak üzere gerekli ihtiyati tedbirlere sıkı şekilde uyulacağını vurgulayan Pedersen, "Sürecin bu aşamasında, BM Cenevre Ofisi'nde sadece testleri negatif çıkan üyelerle yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Pedersen, üçüncü tur görüşmeleri için Cenevre'ye temsilciler gönderen Türkiye, Rusya, İran ve ABD gibi ülkelere atıfta bulunarak, "Ayrıca, BM öncülüğündeki Suriye barış süreci için kilit uluslararası oyunculardan güçlü bir destek sinyali aldım." ifadesini kullandı.

Özel Temsilci Pedersen, görüşmelerin 29 Ağustos Cumartesi gününe kadar süreceğini sözlerine ekledi.

Bakan Yardımcısı Önal Pedersen ile görüştü

Öte yandan, Suriye Anayasa Komitesi üçüncü turu görüşmeleri için Cenevre'ye gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede siyasi sürecin canlandırılması ve bu çerçevede Anayasa Komitesi çalışmalarının etkin şekilde sürdürülmesi gerekliliği hususunda mutabık kalındı.

Bakan Yardımcısı Önal ayrıca, Türkiye'nin BM'nin çabalarına desteğini yineledi.

Kovid-19 engeline takılan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu yeniden başladı

Kaynak: AA

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