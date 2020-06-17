Kovid-19, elektrikte online işlemleri arttırdı CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyel evde kalan vatandaşların online uygulamalara yönelmesiyle salgın öncesinde yüzde 1,8 olan online abonelik işlemler oranının mayıs sonu itibarıyla yüzde 9'a ulaştığını bildirdi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyel evde kalan vatandaşların online uygulamalara yönelmesiyle salgın öncesinde yüzde 1,8 olan online abonelik işlemler oranının mayıs sonu itibarıyla yüzde 9'a ulaştığını bildirdi.

Değerli, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde özveriyle çalışarak, online uygulamalarla müşterilerinin hayatını kolaylaştırdıklarını belirtti.

Antalya, Burdur ve Isparta'da 1,8 milyondan fazla aboneye hizmet verdiklerine işaret eden Değerli, abonelik başlatma ve sonlandırma işlemlerinin şirket web sitesi, CK Akdeniz mobil uygulaması ve e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde yapıldığını vurguladı.

Teknolojiye önem verdiklerini aktaran Değerli, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz dışarıya çıkmadan, evlerinde birkaç dakika içinde güvenli ve kolay bir şekilde elektrikle ilgili pek çok talebine anında yanıt alabildiler. Evde kalan vatandaşların online uygulamalara yönelmesiyle salgın öncesinde yüzde 1,8'lerde olan online abonelik işlemlerinin payı mayıs sonu itibarıyla yüzde 9'lara ulaştı. Hedefimiz bu oranları çok daha yukarıya çekmek."

Otomatik ödeme talimatı verenlerin sayısı arttı

Salgın sürecinde otomatik fatura ödeme talimatı sayısının da arttığına dikkati çeken Değerli, internet bankacılığı ve anlaşmalı bankaların ATM'leri ile CK Akdeniz mobil uygulaması ve şirketin web sitesi üzerinden elektrik faturasını ödeyen tüketicilerin sayısının yükseldiğini bildirdi.

Değerli, CK Enerji Akdeniz Elektrik'in müşterilerinin bankalar üzerinden yaptıkları online talimatlı işlemlerin oranının ocak ayında yüzde 55'ler düzeyindeyken nisanda yüzde 65,5'lere çıktığını vurguladı.

Kovid-19'dan önce yüzde 24,9 olan banka tahsilatlarının payının da yüzde 30,5'lere ulaştığına işaret eden Değerli, tüketicilerin online kanallara yöneldiğini ifade etti.

Kaynak: AA