Kovid-19 dünya genelinde 73 binden fazla kişiye bulaştı

18.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:50

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 73 bini geçti.

Kovid-19 ortaya çıktığı ve hızla dünyaya yayıldığı Çin dışında 26 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'de ölenlerin sayısı 1869'a yükseldi. Ölümlerden biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde oldu. Bunun dışında Fransa'da bir, Japonya'da bir, Filipinler'de bir ve Tayvan'da bir kişi yeni tip koronavirüsten hayatını kaybetti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 741'inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436'ya, Hong Kong'da 60'a çıktı. Makao Özel İdari Bölgesi'nde 10 olan vaka sayısı, Tayvan'da ise 22.

Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları şöyle:

"Japonya 519, Singapur 77, Tayland 35, Güney Kore 31, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Avustralya 14, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, Filipinler 3, Hindistan 3, İtalya 3, Rusya 2, İspanya 2, Belçika 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, İsveç 1, Kamboçya 1, Finlandiya 1, Mısır 1."

Kaynak: AA