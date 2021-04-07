Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Kentin işlek caddesinde gezen vatandaşlar HES kodu sorgulanan vatandaşlar Polislerin vatandaşları uyarması SAMSUN - Yeni tip koronavirüs risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.
Kentin işlek caddesinde gezen vatandaşlar
HES kodu sorgulanan vatandaşlar
Polislerin vatandaşları uyarması SAMSUN - Yeni tip koronavirüs risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü