Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Kovid-19 denetimleri sürüyor

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Kentin işlek caddesinde gezen vatandaşlar HES kodu sorgulanan vatandaşlar Polislerin vatandaşları uyarması SAMSUN - Yeni tip koronavirüs risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.

Kentin işlek caddesinde gezen vatandaşlar

HES kodu sorgulanan vatandaşlar

Polislerin vatandaşları uyarması SAMSUN - Yeni tip koronavirüs risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.

Kovid-19 denetimleri sürüyor
Kovid-19 denetimleri sürüyor
Kovid-19 denetimleri sürüyor
Kovid-19 denetimleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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