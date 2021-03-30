Kovid-19 denetimleri için Ankara ve İstanbul'dan 209 polis Samsun'da görevlendirildi
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Kovid-19 denetimleri için Ankara ve İstanbul'dan 209 polis Samsun'da görevlendirildi

Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Samsun'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine katılmak üzere 209 polis takviye edildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğünce, Samsun'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine katılmak üzere 209 polis takviye edildi.

Vali Zülkif Dağlı, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerini inceledi.

Caddede görevlendiren personelden denetim hakkında bilgi alan Dağlı, AA muhabirine, Samsun'da koronavirüs ile mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Kentte geçen haftalarda Kovid-19 vakalarının fazla olduğunu hatırlatan Dağlı, "Bu manada tüm ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bunun için HES kodu denetimleri son derece önemli." dedi.

Dağlı, 4 ay önce şehrin 3 ana girişinde HES kodu uygulamasını başlattıklarını ve sahada iyice yoğunlaştıklarını vurgulayarak, "Sayın İçişleri Bakanımızın talimatı ile 209 kişi, Ankara ve İstanbul'dan Samsun'a takviye ekip geldi. Bu arkadaşlarımız pazartesi günü itibarıyla görevine başladı, etkin şekilde görevlerini yerine getiriyorlar." diye konuştu.

Takviye ekibin Samsun'un en yoğun caddesinde görevlendirildiğini belirten Dağlı, şunları kaydetti:

"Yaya sirkülasyonu en çok olan İstiklal Caddesi'nin giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle kapattık ve HES kodu uygulaması yapıyoruz. Maalesef 10'un üzerinde temaslı veya pozitif vatandaşımızı buralarda yakalıyoruz. Bunların kesinlikle evlerinden çıkmamaları gerekiyor. Samsunlulara çağrıda bulunuyorum. Bu tür vatandaşlarımızın dışarı çıktığını görenler kesinlikle 112'ye bildirsin. Herkes Samsun için mücadele ediyor. Bu konuda vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Duyarlı bir vatandaş kitlemiz var ancak maalesef arada duyarlı olmayan, aynı hassasiyeti taşımayanlar var. Onları da denetimler yoluyla normalleştireceğiz."

Kovid-19 denetimleri için Ankara ve İstanbul'dan 209 polis Samsun'da görevlendirildi
Kovid-19 denetimleri için Ankara ve İstanbul'dan 209 polis Samsun'da görevlendirildi
Kovid-19 denetimleri için Ankara ve İstanbul'dan 209 polis Samsun'da görevlendirildi
Kovid-19 denetimleri için Ankara ve İstanbul'dan 209 polis Samsun'da görevlendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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