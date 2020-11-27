Kovid-19 denetimleri artırıldı
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Kovid-19 denetimleri artırıldı

27.11.2020 18:23 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:28

Denizli'de kent sakinlerinin büyük çoğunluğunun Kovid-19 tedbirlerine uyduğu görüldü.

Denizli'de kent sakinlerinin büyük çoğunluğunun Kovid-19 tedbirlerine uyduğu görüldü. Kentin en işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yoğunluk olduğu gözlendi. Meydanda belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AA muhabirine, vatandaşlara çağrıda bulunarak özellikle akşam saatlerinde akraba ve komşu ziyaretlerinin azaltılmasını istedi. Kentte sürekli olarak denetimler yapıldığını ve vatandaşların kurallara uyduğunu anlatan Atik, şunları söyledi:

"Denizli'mizde insanlarımız kurallara tamamen uyduğunu görüyoruz. Süreci hep birlikte yürütürsek başarıya ulaşacağız. Filyasyon çalışmalarını tek tek takip ediyoruz. Birçok yerde denetimler ve ziyaretler yapıyoruz. Apartmanlarda yaşayanlar evlerine girip çıkan seyyar çalışanlara HES kodu soracak. Ayrıca apartman yöneticileri de filyasyon ekiplerine destek verecek."

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Kovid-19 denetimleri artırıldı
Kovid-19 denetimleri artırıldı
Kovid-19 denetimleri artırıldı
Kovid-19 denetimleri artırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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