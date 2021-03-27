Kovid-19 denetiminde vatandaşla girdiği diyalog tartışma konusu olan Kaymakam'a soruşturma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kovid-19 denetiminde vatandaşla girdiği diyalog tartışma konusu olan Kaymakam'a soruşturma

Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Kovid-19 denetiminde vatandaşla girdiği diyalog tartışma konusu olan Kaymakam'a soruşturma

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir işyerine yapılan denetimde "tasvip etmedikleri" bir diyaloğa giren Kaymakam hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Son Dakika: Türkiye'de 60 yaş üstü ve riskli gruplar için için aşılama başlıyor
Son Dakika: Türkiye'de 60 yaş üstü ve riskli gruplar için için aşılama başlıyor
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mart günü koronavirüs nedeniyle 151 kişi vefat etti, 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mart günü koronavirüs nedeniyle 151 kişi vefat etti, 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir işyerine yapılan denetimde "tasvip etmedikleri" bir diyaloğa giren Kaymakam hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İnce, yazılı açıklamasında, Bakanlık tarafından kamu düzeninin tesisi amacıyla yürütülen birçok önemli görevin yanı sıra Kovid-19 ile mücadele sürecinde salgının yayılımını önlemek için başta denetim faaliyetleri olmak üzere sahada etkin şekilde görev icra edildiğini belirtti.

Koronavirüs salgınına dair denetim faaliyetlerinin vali ve kaymakamların koordinesi ve katılımıyla başarıyla sürdürüldüğünü ifade eden İnce, bununla birlikte zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olduklarını aktardı. İnce, "Bu kapsamda, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir işyerine, görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren Kaymakam'ımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Türk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19 denetiminde vatandaşla girdiği diyalog tartışma konusu olan Kaymakam'a soruşturma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 20:37:14. #1.16#
title