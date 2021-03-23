Kovid-19 denetimi yapan Trabzon Valisi Ustaoğlu, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kovid-19 denetimi yapan Trabzon Valisi Ustaoğlu, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısı yaptı

23.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:53
Kovid-19 denetimi yapan Trabzon Valisi Ustaoğlu, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısı yaptı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı.

Ustaoğlu, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara'yı ziyaret ederek, Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler kapsamında esnafa yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ustaoğlu, ziyaretin ardından Kara ile Ortahisar ilçesindeki Meydan ve Tabakhane bölgelerinde denetim yaptı.

Trabzon'un, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde yer aldığına dikkati çeken Ustaoğlu, esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Ustaoğlu, bazı vatandaşların sorunlarını da dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Celal Adan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Merve Dizdar Jason Statham
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19 denetimi yapan Trabzon Valisi Ustaoğlu, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 16:54:12. #1.15#
title