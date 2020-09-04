Kovid-19 denetimi - Vali Ersin Yazıcı Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında turizm açısından da kentin güvenli olduğunu göstermek için sahada olduklarını, düğünlerde ilgili sıkı denetime başladıklarını bildirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında turizm açısından da kentin güvenli olduğunu göstermek için sahada olduklarını, düğünlerde ilgili sıkı denetime başladıklarını bildirdi.

Yazıcı, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve beraberindekilerle Kepez'deki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Halk otobüslerinden mağazalara, cadde ve sokakta yürüyenlerden kafelere kadar Kovid-19 tedbirlerini kontrol eden Yazıcı, gazetecilere, artık iş yerlerinde duyarlılık oluştuğunu söyledi.

Türkiye'de vaka sayılarının son bir aydır arttığını dile getiren Yazıcı, Antalya'da da bunun yaşandığını ancak yönetilemeyecek durumda olmadığını ifade etti.

Denetimlerde, ısrarla uyarıları dikkate almayanlara ceza uygulandığını vurgulayan Yazıcı, "Antalya'da vaka sayılarının artmaması, dünyaya örnek şehir olmaya devam edebilmemiz için yurt dışından misafirlerin 'bu şehir turizm için güvenlidir' diyebilmesi için sürekli sahadayız." diye konuştu.

Düğünlere sıkı denetim

Düğünlerin vaka sayılarını artırdığına değinen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi başta düğünler olmak üzere bu tür toplanılan organizasyonlar ne yazık ki bizim ilimizde de zaman zaman oldu. Sıkıntılar yaşanıyor, burada sayılar patladı. Taziyeler, sünnet ve asker uğurlamaları yasaklanmıştı. İlimizde düğünlere de ciddi kısıtlama getirdik. Bütün düğünlere bir aydır polis ya da jandarma görevlendiriyoruz, düğün bitinceye kadar her türlü ikazı yapıyoruz ama her şeye rağmen bu tür organizasyonlarda Türkiye genelinde vaka sayılarının arttığına şahit olduk. Dolayısıyla çok ciddi bir kısıtlama geldi. Biz de düğünler konusunda kararımızı yayınladık. Bugün itibarıyla ciddi bir şekilde sahada uygulayacağız. Tüm kaymakam arkadaşlarım ve güvenlik güçlerim bu konuda hassasiyet gösterecek. Toplam bir saat içinde düğün organizasyonu bitmiş olacak, bir şey ikram edilmesine müsaade etmeyeceğiz."

Yazıcı, kentteki test sayılarının yoğun şekilde devam ettiğini, yoğun bakım ve entübe durumda hasta sayısının 35'i hiç geçmediğini aktardı.

Vefat sayısında da birçok ile göre iyi durumda olduklarını vurgulayan Yazıcı, "Nüfus oranlamasındaki vaka sayısında 54'üncü sıradayız. İyi bir rakam. Bu bizim gevşememize sebebiyet vermemeli. Türkiye'yi temsil eden turizm şehriyiz, denetimlere sıkı şekilde devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA