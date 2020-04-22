Kovid-19 "dedektifleri" yoğun mesaide
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Ventilatör, Antalya, Ankara, Sağlık

Kovid-19 "dedektifleri" yoğun mesaide

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında oluşturulan 220 kişilik ekip, sahada dedektif gibi çalışarak, test sonucu pozitif çıkan hastaların temas ettiği kişilerin kontrol altına alınmasını sağlıyor.

22.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:06
Kovid-19

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında oluşturulan 220 kişilik ekip, sahada dedektif gibi çalışarak, test sonucu pozitif çıkan hastaların temas ettiği kişilerin kontrol altına alınmasını sağlıyor.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AA muhabirine, Antalya'da ilk numune çalışmasına 26 Ocak'ta başladıklarını, o tarihlerde alınan numunelerin Ankara'ya gönderildiğini söyledi.

Mart ayının başında Antalya'ya testlerin geldiğini hatırlatan Hülür, kentte günde 400 civarında numune çalışıldığını ifade etti.

Kent genelinde test çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Hülür, "Günde 5-10 arasında vaka gözükmekte. Sağlık Bakanımızın açıkladığı filyasyon denilen yani vakaların temaslılarının tespitine ilişkin çalışmalarımız var. Bu anlamda Antalya'da toplamda 110 ekiple, 220 kişiyle sahadayız." dedi.

Tüm ilçelerde herhangi bir pozitif vaka tespiti olduğunda onun temas ettiklerine hızlıca ulaşıldığına işaret eden Hülür, ortalama bir pozitif hastanın 5 ile 30 arasında kişiyle temas edebildiğini dile getirdi.

Hülür, vakanın temaslılarının izole edildiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Bu anlamda bir apartmansa eğer, apartmandaki diğer tüm kişileri izlemeye alıyoruz. Bazen apartmanı karantinaya alıyoruz. Elmalı ve Korkuteli'nde karantinaya aldığımız apartmanlar var. Şu anda iyi gidiyoruz. Filyasyon, bulaşma zincirini kırması ve tespiti açısından çok önemli. Bu hastalık bir kişiden 16 kişiye bulaşabiliyor. Pozitif hastanın kimlerle ne kadar teması olduğu ve o temasların hızlıca tespit edilip, belirti olanlardan örnek alınıp, izole edilmeleri gerekiyor. Bu süreç iyi işliyor. İlimizde toplam 4 bin 200 civarında kişiyi izolasyonda ya da karantinada izliyoruz. Filyasyon ekiplerimiz bu insanları hızlıca tespit ediyorlar ve aile hekimleri üzerinden her gün bu kişiler aranıyor. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi herhangi bir semptomu var mı bakılıyor. Evde takip edilen 103 hastamız var. Bunların da ilaçları, belirtileri ve aileleriyle ilgili takipleri yapılıyor."

"Ventilatör sayısı açısından Türkiye'nin en iyi illerindeniz"

Antalya'da Kovid-19'u yenen hastaların taburcu edildiğini ifade eden Hülür, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 75 olduğunu bildirdi. Sağlık çalışanlarının fedakarlıkla görev yaptığını vurgulayan Hülür, 26 sağlık çalışanının enfekte ancak hiçbirinin yoğun bakımda olmadığını söyledi.

Kentte 25 pandemi hastanesi, 7 bin 500 yatak kapasitesi olduğunu belirten Hülür, "Pandemi için ilk aşamada 2 bin 500 yatak ayırdık. Yatak doluluk oranı düşük. Yoğun bakımlarda yüzde 28'lerdeyiz. Ventilatör sayısı açısından Türkiye'nin en iyi illerindeniz. Hatta İstanbul'a 15 ventilatör gönderdik." dedi.

Kaynak: AA

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