Kovid-19'dan yaşamını yitiren Adana Demirspor Asbaşkanı Şentürk Çalık, son yolculuğuna uğurlandı
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Kovid-19'dan yaşamını yitiren Adana Demirspor Asbaşkanı Şentürk Çalık, son yolculuğuna uğurlandı

Kovid-19'dan yaşamını yitiren Adana Demirspor Asbaşkanı Şentürk Çalık, son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybeden Adana Demirspor'un kulüp asbaşkanı Şentürk Çalık'ın cenazesi toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybeden Adana Demirspor'un kulüp asbaşkanı Şentürk Çalık'ın cenazesi toprağa verildi.

Dün tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yaşamını yitiren Çalık'ın cenazesi, tören için Adana Demirspor Tesisleri'ne götürüldü.

Çalık'ın ailesi, yakınları, kulüp başkanı Murat Sancak ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı tören alanına, Adana Demirspor'un TFF 1. Lig şampiyonluk kupası da getirildi.

Murat Sancak, burada yaptığı konuşmada, Şentürk Çalık'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Çalık'ın, Adana Demirspor'un şampiyon olmasını çok istediğini ifade eden Sancak, şöyle konuştu:

"Şentürk ağabey, en az benim ve taraftar kadar şampiyonluğu istiyordu. Şampiyonluğu Allah nasip etti ama Şentürk ağabey o sevinci bizimle paylaşamadı. Hastane odasında doktorlar kulağına Adana Demirspor'un şampiyon olduğunu söylediğinde tansiyonu birden artmış. Şentürk ağabey şampiyon olduğumuzu biliyor. Çok mutlu bir şekilde gittiğinden emin olabilirsiniz. Ailesi bizim ailemiz, çocukları bizim çocuklarımız ve kardeşleri bizim kardeşlerimizdir. Nur içinde yatsın."

Asbaşkanlık görevini Çalık'ın oğlu Can Çalık sürdürecek

Şentürk Çalık'ın yürüttüğü asbaşkanlık görevini oğlu Can Çalık'ın sürdüreceğini belirten Sancak, şunları kaydetti:

"Onun bu arzusunu, isteğini, Adana Demirspor'a hizmet aşkını ondan devralan Can kardeşim devam ettirecek. Çocukları ona iyi örnek çocuklar olacak, buna eminim. Çocuklarını seviyorum, ailesini seviyorum. Şentürk Çalık bizim ağabeyimizdi. Her ne zaman dilerseniz yanınızda olacağımızı bilin. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Güle güle Şentürk ağabey, seni çok özleyeceğiz."

Kulüpteki törenin ardından Çalık'ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki cenaze törenine de Çalık'ın ailesi, yakınları, kulüp yöneticileri, belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı.

Cenaze namazı kılınmasının ardından Şentürk Çalık'ın naaşı Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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