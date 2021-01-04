Kovid-19'dan vefat eden Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Kurşunoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Kovid-19'dan vefat eden Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Kurşunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

04.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:39
Kovid-19'dan vefat eden Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Kurşunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Kurşunoğlu için ilk tören, Türk Sağlık-Sen Denizli Şubesi önündeki Atatürk Parkı'nda yapıldı.

Tabutunun üzerine Türk bayrağı ile Türkiye Kamu-Sen flaması örtülen Kurşunoğlu için, sosyal mesafe kurallarına uyularak cenaze namazı kılındı. Namazın ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Mahallesindeki törende Zolan ile Kahveci de yer aldı

Kurşunoğlu'nun cenazesi daha sonra memleketi olan Çal ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ne getirildi.

Buradaki cenaze namazına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de katıldı. Cenaze, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Yuvası Müdürlüğünde çalışan Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi 53 yaşındaki Rayif Kurşunoğlu'nun, Aralık ayının başında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Bir süre evde karantinada kalan Kurşunoğlu, durumunun ağırlaşması üzerine Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Kurşunoğlu, dün sabah yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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