Kovid-19'dan son 24 saatte Meksika'da 273 kişi öldü Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Meksika'da 273 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Meksika'da 273 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 273 artarak 30 bin 639'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 683 artışla 256 bin 848'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 155 bin 604 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA